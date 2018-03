Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

John Bolton soll McMaster als nationalen Sicherheitsberater ersetzen Der unverblümte Ultra-Kriegsbefürworter Bolton setzt sich für US-Angriffe auf der ganzen Welt ein. Jason Ditz Nationaler Sicherheitsberater H.R. McMaster, der zweite in der 14-monatigen Amtszeit von Präsident Trump, war eine Weile nicht mehr im Amt, und heute wurde angekündigt, dass er in den kommenden Tagen daraus entfernt werden soll. Er wird durch den Ultra-Kriegstreiber John Bolton ersetzt. General McMaster, ein Drei-Sterne-General, soll bei Trump fast sofort in Ungnade gefallen sein, und seit Monaten gibt es Berichte, dass das Pentagon nach einer anderen Tätigkeit für ihn gesucht hat. McMaster wird jedoch den Ruhestand beantragen, anstatt nach Afghanistan geschickt zu werden. Damit wird Bolton, ein beunruhigender Pro-Kriegs-Charakter, der sich angeblich mit Trump in außenpolitischen Fragen getroffen hat, seine Position einnehmen, und zwar am 9. April. Boltons jüngstes Schreiben konzentrierte sich auf die Befürwortung eines US-Angriffs auf Nordkorea, obwohl er in der Vergangenheit auch US-Angriffe auf unzählige andere Länder befürwortet hat, praktisch auf jedes, mit dem die Vereinigten Staaten von Amerika mehr als eine symbolische Meinungsverschiedenheit hatten. Bolton diente vorher kurz als Botschafter der Bush-Administration bei den Vereinten Nationen, obwohl dies nur eine vorübergehende Bestellung war, nachdem Demokraten und Republikaner sowohl eine formelle Ernennung im Jahr 2005 blockierten als sich auch weigerten, ihn zu bestätigen, was ihn 2007 zwang, das Amt zu verlassen. Seitdem hat er meist privat geschrieben, um verschiedene Kriege zu befürworten, wird sich für die Mujahedin-e Khalq (MeK) einsetzen, die damals auf der US-Liste der terroristischen Organisationen standen, aber später von dieser entfernt wurden. Die MeK sind Teil von Boltons langjähriger Besessenheit, auf einen US-Angriff auf den Iran zu drängen, was zu einem langwierigen Eintreten für die militärische Aggression der USA und verzweifelten Versuchen geführt hat, die öffentliche Meinung so zu beeinflussen, dass ein solcher Krieg politisch durchführbarer wird. Nachdem Trump bereits das P5+1 Atomabkommen mit dem Iran beenden will, hat er endlich einen Nationalen Sicherheitsberater, der nicht nur einen solchen Schritt unterstützt, sondern weiterhin auf eine weitere Eskalation der Spannungen drängt, bis die Bomben auf Teheran fallen. Was das für die US-Außenpolitik bedeutet, ist nicht klar, aber es kann unmöglich ein gutes Zeichen sein, obwohl Bolton in einem CNN-Bericht versprochen hat, "keine Kriege anzufangen". Bolton war bereits im Lauf von mehreren Ernennungen von Trump als Kandidat erwähnt worden und war immer der rabiateste und gefährlichste Mann auf der Liste.