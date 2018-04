Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Afghanisches Militär bombardiert Moschee in Kundus, tötet mindestens 70 Große Zahl von Zivilisten bei Angriff getötet Jason Ditz Zeugen berichten, dass durch einen Angriff des afghanischen Militärs am Montag in der Provinz Kundus im Norden Afghanistans eine große Zahl von Zivilisten getötet wurde. Der Angriff traf eine Moschee an einer religiösen Schule, und mindestens 70 Menschen wurden getötet. Laut Berichten erfolgte der Angriff während einer großen Zeremonie zur Anerkennung der Absolventen der Schule und zur Ernennung neuer Mullahs für die religiöse Schule. Rund 1.000 Menschen waren anwesend, und es wurde spekuliert, dass einige lokale Taliban-Figuren anwesend waren. Der Distrikt-Gouverneur Nasruddin Saadi sagte, dass bei der religiösen Veranstaltung bewaffnete Kämpfer anwesend waren und dass dies der Grund für den Angriff der Sicherheitskräfte war. Dies geschah offenbar ungeachtet der Gefahr für die Zivilbevölkerung. Das afghanische Verteidigungsministerium erzählte eine ganz andere Geschichte, in Übereinstimmung mit seinen Versuchen, die Erzählung über große Ereignisse unter Kontrolle zu haben. Das Ministerium beharrt darauf, dass die Veranstaltung in der Moschee nicht religiöser Natur war und dass es Taliban-Kräfte waren, die sich zu einem heimlichen Angriff zusammenschlossen haben. Obwohl eine Reihe von kleinen Kindern und anderen offensichtlichen Zivilisten getötet wurden, bestand das Verteidigungsministerium darauf, dass jeder, der getötet wurde, ein Terrorist war. Es bestand auch darauf, dass nur 21 Menschen getötet wurden, obwohl alle anderen von mindestens 70 berichteten.