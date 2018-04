Der Führer spricht Meine amerikanischen Landsleute, vor kurzem habe ich den US-Streitkräften befohlen, Präzisionsschläge auf Ziele durchzuführen, die mit den Fähigkeiten des syrischen Diktators Bashar al-Assad zur Herstellung chemischer Waffen zusammenhängen. Eine gemeinsame Operation mit den Streitkräften Frankreichs und des Vereinigten Königreichs ist im Gange. Wir danken beiden. Heute Abend möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, warum wir diese Maßnahme ergriffen haben. Vor einem Jahr startete Assad einen wilden Angriff mit chemischen Waffen gegen sein eigenes unschuldiges Volk. Die Vereinigten Staaten reagierten mit 58 Raketenangriffen, die 20 Prozent der syrischen Luftwaffe zerstörten. Am vergangenen Samstag setzte das Assad-Regime erneut chemische Waffen ein, um unschuldige Zivilisten abzuschlachten - diesmal in der Stadt Douma, nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus. Dieses Massaker war eine bedeutende Eskalation in einem System des Einsatzes von chemischen Waffen durch dieses sehr schreckliche Regime. Der böse und verabscheuungswürdige Angriff hinterließ Mütter und Väter, Säuglinge und Kinder, die vor Schmerz um sich schlugen und nach Luft schnappten. Das sind nicht die Taten eines Mannes, sondern Verbrechen eines Monsters. Nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs vor einem Jahrhundert schlossen sich zivilisierte Nationen zusammen, um chemische Kriegsführung zu verbieten. Chemische Waffen sind einzigartig gefährlich, nicht nur, weil sie grausames Leid verursachen, sondern auch, weil schon kleine Mengen weit verbreitete Verwüstungen auslösen können. Ziel unserer Aktionen heute Abend ist es, eine starke Abschreckung gegen die Herstellung, Verbreitung und den Einsatz chemischer Waffen zu schaffen. Diese Abschreckung ist ein wesentliches nationales Sicherheitsinteresse der Vereinigten Staaten. Die kombinierte amerikanische, britische und französische Antwort auf diese Gräueltaten wird alle Instrumente unserer nationalen Macht einbeziehen - militärische, wirtschaftliche und diplomatische. Wir sind bereit, diese Reaktion beizubehalten, bis das syrische Regime die Verwendung verbotener chemischer Stoffe einstellt. Ich habe heute Abend auch eine Botschaft an die beiden Regierungen, die für die Unterstützung, Ausrüstung und Finanzierung des kriminellen Assad-Regimes verantwortlich sind. Den Iran und Russland frage ich: Welche Art von Nation will mit dem Massenmord an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern in Verbindung gebracht werden? Die Nationen der Welt können von den Freunden beurteilt werden die sie behalten. Keine Nation kann auf Dauer erfolgreich sein, wenn sie Schurkenstaaten, brutale Tyrannen und mörderische Diktatoren fördert. Im Jahr 2013 versprachen Präsident Putin und seine Regierung der Welt, dass sie die Beseitigung der chemischen Waffen Syriens garantieren würden. Der jüngste Angriff von Assad - und die heutige Reaktion - sind die direkte Folge der Nichteinhaltung dieses Versprechens durch Russland. Russland muss sich entscheiden, ob es diesen dunklen Weg weitergeht oder ob es sich mit zivilisierten Nationen als eine Kraft für Stabilität und Frieden zusammenschließt. Hoffentlich verstehen wir uns eines Tages mit Russland und vielleicht sogar mit dem Iran - aber vielleicht auch nicht. Ich sage: Die Vereinigten Staaten haben viel zu bieten, mit der größten und mächtigsten Wirtschaft in der Geschichte der Welt. In Syrien tun die Vereinigten Staaten - wobei nur eine kleine Truppe eingesetzt wird, um die Überreste von ISIS zu beseitigen - das was notwendig ist, um das amerikanische Volk zu schützen. Im letzten Jahr wurden fast 100 Prozent des Territoriums, das einst vom sogenannten ISIS-Kalifat in Syrien und im Irak kontrolliert wurde, befreit und eliminiert. Die Vereinigten Staaten haben auch unsere Freundschaften im Mittleren Osten wieder aufgebaut. Wir haben unsere Partner aufgefordert, mehr Verantwortung für die Sicherung ihrer Heimatregion zu übernehmen, einschließlich der Bereitstellung großer Geldbeträge für die Ressourcen, die Ausrüstung und alle Anti-ISIS-Maßnahmen. Ein verstärktes Engagement unserer Freunde, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Ägypten und andere, kann sicherstellen, dass der Iran nicht von der Ausrottung von ISIS profitiert. Amerika strebt unter keinen Umständen eine unbegrenzte Präsenz in Syrien an. Während andere Nationen ihre Beiträge erhöhen, freuen wir uns auf den Tag, an dem wir unsere Krieger nach Hause bringen können. Und große Krieger sind sie. Wenn wir uns in unserer sehr unruhigen Welt umsehen, haben die Amerikaner keine Illusionen. Wir können die Welt nicht vom Bösen säubern oder überall dort handeln, wo es Tyrannei gibt. Keine Menge amerikanischen Blutes oder Reichtums kann dauerhaften Frieden und Sicherheit im Mittleren Osten schaffen. Das ist ein unruhiger Ort. Wir werden versuchen, ihn besser zu machen, aber es ist ein unruhiger Ort. Die Vereinigten Staaten werden ein Partner und ein Freund sein, aber das Schicksal der Region liegt in den Händen ihres eigenen Volkes. Im letzten Jahrhundert haben wir direkt in die dunkelsten Stellen der menschlichen Seele geschaut. Wir sahen die Qualen, die entfesselt werden können und das Böse, das sich durchsetzen kann. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs wurden mehr als eine Million Menschen durch chemische Waffen getötet oder verletzt. Wir wollen nie wieder sehen, wie dieses schreckliche Gespenst zurückkehrt. So haben heute die Nationen Großbritanniens, Frankreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika ihre gerechte Macht gegen Barbarei und Brutalität eingesetzt. Heute Abend bitte ich alle Amerikaner, ein Gebet für unsere edlen Krieger und unsere Verbündeten zu sprechen, während sie ihre Missionen erfüllen. Wir beten, dass Gott den Leidenden in Syrien Trost spendet. Wir beten, dass Gott die ganze Region in eine Zukunft der Würde und des Friedens führen wird. Und wir beten, dass Gott weiterhin über die Vereinigten Staaten von Amerika wacht und sie segnet. Danke, und gute Nacht. Ich danke Ihnen.