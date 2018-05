USA warnen China vor Raketen auf umstrittenen künstlichen Inseln Anti-Schiffs, Luftverteidigungsraketen auf Außenposten installiert Jason Ditz Das Weiße Haus hat eine Erklärung herausgegeben, in der es gegen die "Militarisierung des Südchinesischen Meeres" am Donnerstag nach der Installation von Raketen in mehreren chinesischen Verteidigungsanlagen in der Region protestiert. Sowohl Anti-Schiffs- als auch Luftverteidigungssysteme wurden von China an Standorten auf künstlichen Inseln in der Spratly-Kette installiert. Die Spratlys werden sowohl von den Philippinen als auch von Vietnam rechtlich angefochten. Die USA haben es sich zur Gewohnheit gemacht, alle Forderungen im Südchinesischen Meer zu unterstützen, solange sie mit den Ansprüchen Chinas in Konflikt stehen. Das chinesische Außenministerium gab eine Erklärung heraus, in der es die Einsätze bestätigte, dass es jedoch lediglich die notwendigen Verteidigungen zum Schutz der chinesischen Souveränität einsetzte. Es fügte hinzu, dass Länder, die nicht die Absicht haben, die chinesische Souveränität zu verletzen, sich keine Sorgen um die Raketen machen müssen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben gegen den Bau der Inseln durch China Einspruch erhoben und behaupten, dieser verstoße gegen das Internationale Recht. Die USA schicken oft Kriegsschiffe in die Nähe der Inseln, um chinesische Ansprüche öffentlich herauszufordern. Das hat zwar zu einer gewissen Kritik aus China geführt, in der Praxis aber nur wenig bedeutet. Vietnam tendiert dazu, offensiver mit seinen Spratly-Ansprüchen umzugehen als die Philippinen. Beide können die chinesischen Ansprüche jedoch nicht ernsthaft bestreiten, und die Philippinen haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Bemühungen der USA sie in einen Krieg mit China hineinziehen würden.