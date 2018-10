Was Syrien uns weiterhin lehrt Danny Haiphong Linke sollten ihre Aufmerksamkeit auf die Faschisten der Neuen Garde richten - die Feinde der Menschheit an der Spitze der Klassenstruktur und der bewaffneten Körperschaft, dem Staat, der die Klassenstruktur schützt. "Der Faschismus der neuen Garde kontrolliert die Hebel von Wirtschaft, Medien und Militär innerhalb des imperialistischen Orbits." Syrien gewinnt weiterhin gegen die dschihadistischen Söldner, die das Land Anfang 2011 mit Hilfe des US-Imperialismus und seiner Verbündeten überflutet haben. Die imperialistischen herrschenden Klassen erwarteten nicht, dass Idlib den letzten Röchler für ihre Bemühungen bilden würde, Syrien zu zerstören und die Region zu balkanisieren. In dieser Provinz haben die Türkei und ihre imperialistischen Freunde, darunter die Vereinigten Staaten von Amerika, die dschihadistischen Stellvertreter tatkräftig unterstützt. Hier könnte auch die Zukunft einer über dreißigjährigen imperialistischen Strategie ihr bisher größtes Scheitern erleben. Das syrische Volk hat den imperialistischen Angriff überlebt - mit vielen Lehren für uns. Der US-Imperialismus und seine Verbündeten haben in Syrien zwei Möglichkeiten. Entweder setzen sie ihren derzeitigen unwirksamen Versuch fort, die Befreiung Syriens aufzuhalten, oder sie eskalieren militärisch. Beide Optionen sind mit einem hohen Risiko behaftet. Ersteres beendet alle Ambitionen, die darin bestehen, die syrische Regierung zu stürzen und das Chaos der imperialen Herrschaft in der Region weiter zu verbreiten. Letzteres wird wahrscheinlich nicht zum Sturz der syrischen Regierung führen, sondern zu gefährlichen militärischen Auseinandersetzungen mit der Russischen Föderation. Dies kann selbst für die blutrünstigsten Kriegstreiber in Washington, Riad, Tel Aviv, Ankara und den übrigen NATO-Ländern zu riskant sein. Die Linke sollte sich jedoch nicht auf die guten Absichten der Imperialisten verlassen, wenn die Gewinne der Wall Street und der Kriegswirtschaft auf dem Spiel stehen. "Die Gefängnis-, Polizei- und Abschiebeordnungen üben eine enorme Macht über das Leben von unterdrückten Menschen aus." Die hohen Einsätze des imperialistischen Krieges in Syrien scheinen den meisten Menschen in den USA verloren zu gehen, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Der wirtschaftliche Zusammenbruch droht über den Köpfen von Millionen von Arbeitern, die unter dem ständigen Druck von Automatisierung, Sparpolitik und Firmendiebstahl ums Überleben kämpfen. Der Staatsapparat ist an der Heimatfront so weit militärisch eskaliert, dass bürgerliche Freiheiten der Vergangenheit angehören und die Gefängnis-, Polizei- und Abschiebeordnungen eine enorme Macht über das Leben unterdrückter Menschen ausüben. Weiße Vorherrschaft und Rassismus beeinträchtigen weiterhin die Klasseneinigkeit. Die Konzernmedien und die schwarze Mitmacher-/Irreführerkaste sind in Absprache mit einer gefälschten, von der CIA geführten "Widerstandsbewegung" gegen Donald Trump weiter nach rechts gegangen, um sicherzustellen, dass eine Bewegung für die Selbstbestimmung der Schwarzen keinen Raum zum Atmen in der Ära rivalisierender Faschismen findet. Wie Glen Ford in einer kürzlich erschienenen Ausgabe des Black Agenda Report feststellte, lebt der Faschismus in den Vereinigten Staaten in zwei Formen. Die Fußsoldaten des weißen Mannes träumen davon, die Ära des "Jim Crow" und des Faschismus des 20. Jahrhunderts wieder aufleben zu lassen, in der weiße Mehrheiten die dunkleren Nationen ausbeuteten und dominierten. Diese Faschisten der alten Garde sind so arrogant, dass sie oft die effektiveren Formen des Faschismus ablehnen oder von ihnen gar keine Ahnung haben. Diese Form des Faschismus widmet sich der Entzündung des globalen Krieges im Dienste des Monopols und des Finanzkapitals. Das Hauptziel der effektiveren Form des Faschismus ist es, jede Nation oder Bewegung zu vernichten, die in der Lage ist, die Ära der US-Hegemonie zu einem Ende zu bringen. “Eine Bewegung für die Selbstbestimmung der Schwarzen findet keinen Raum zum Atmen in der Ära rivalisierender Faschismen.” Der alte Faschismus der alten Garde hat weder den materiellen noch den ideologischen Einfluss, um eine Dominanz über die gegenwärtige Ordnung des Imperialismus zu erlangen. Der Faschismus der neuen Garde kontrolliert die Hebel der Wirtschaft, der Medien und des Militärs innerhalb des imperialistischen Orbits. Diese Form des Faschismus versucht, die PR-Krisen der Faschisten der alten Garde zu unterdrücken, unterstützt aber aktiv die Nazis in der Ukraine und im gesamten von der NATO besetzten osteuropäischen Block. Die Faschisten der neuen Garde bestehen hauptsächlich aus den Oligarchen innerhalb des "tiefen Staates" der USA und der internationalen Finanzwelt, posieren aber als die anspruchsvollsten und überlegensten Verfechter von "Demokratie" und "Freiheit" in der Welt. Die Frage auf der Tagesordnung ist nicht, ob eine dieser beiden Formen des Faschismus die andere ersetzen oder unterdrücken wird. Dringender ist, was die herrschenden Klassen tun werden, um sicherzustellen, dass das krisengeschüttelte System des Imperialismus stabilisiert wird. Die Ära Trump hat die krasse Erkenntnis gebracht, dass die politische Krise des globalen Imperialismus erhebliche Auswirkungen auf alle Ebenen des Systems hat. Trump kann einfach nicht die Erwartungen erfüllen, die an einen Oberbefehlshaber gestellt werden. Ein Teil davon ist auf seine widersprüchlichen Interessen mit Faschisten der neuen Garde zurückzuführen, ist aber möglicherweise, vielleicht noch kritischer, auch ein Signal dafür, dass sich das System des Imperialismus aus allen Nähten löst. "Das Hauptziel der effektiveren Form des Faschismus ist es, jede Nation oder Bewegung zu vernichten, die in der Lage ist, die Ära der US-Hegemonie zu beenden." Syrien ist ein Paradebeispiel für die Stagnation und den Niedergang des Imperiums. Die Trump-Administration hat in letzter Zeit geradezu verzweifelt ausgesehen. Seit Wochen gibt es Gerüchte, dass sich die Weißen Helme darauf vorbereiten, einen weiteren chemischen Angriff durchzuführen, um Militärschläge in Syrien zu rechtfertigen. Die Türkei, ein einst zuverlässiger Verbündeter der Vereinigten Staaten von Amerika, festigte ihre Loyalität gegenüber Russland, indem sie einem Deeskalationsabkommen in Idlib zustimmte. Keine vierundzwanzig Stunden später bombardierten Israel und Frankreich Syrien aus der Luft. Israel wurde vom russischen Verteidigungsminister Sergey Shoigu beschuldigt, die Signale des Angriffs verzögert zu haben und dabei ein russisches Flugzeug als Deckung zu benutzen. Dies führte zum Abschuss eines russischen Flugzeugs mit dem von der syrisch-arabischen Armee eingesetzten in Russland produzierten Flugabwehrsystem S-200. Eine so katastrophale und gefährliche Eskalation in Syrien ist beispielhaft für den Zustand der imperialen Ordnung. Weder Faschisten der neuen Garde noch Faschisten der alten Garde können Syrien "auf die Knie zwingen", um die Faschistin der neuen Garde Hillary Clinton zu paraphrasieren. Einige, wie die Türkei, haben dieser Tatsache vor Ort vorübergehend zugestimmt. Andere, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, haben keine klare Strategie. Wieder andere wie Israel haben eine unabhängigere Politik verfolgt, indem sie Syrien in den letzten zwei Jahren hunderte Male bombardiert haben, in der Hoffnung, im Krieg wieder an Einfluss zu gewinnen. Unter diesem Gesichtspunkt sollte der versehentliche Abschuss des russischen Flugzeugs durch den jüngsten israelischen Überfall auf Syrien gesehen werden. "Weder die Faschisten der neuen Garde noch die Faschisten der alten Garde können Syrien 'auf die Knie zwingen.'" Die in den Vereinigten Staaten von Amerika lebenden Menschen werden in den folgenden Wochen und Monaten nur "Russland, Russland, Russland" aus den Konzernmedien hören, wenn die Entwicklungen in Idlib weiter an Gestalt gewinnen. Das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht bereit, sich den Realitäten der globalen Krise des Imperialismus zu stellen. Dazu gehört auch die schwarze Gemeinschaft, deren historische Rolle als die bedeutendste Anti-Kriegs- und fortschrittlichste Kraft der Nation durch das schiere Gewicht der politischen Reaktion, die innerhalb des zerfallenden Imperiums existiert, ausgesetzt bleibt. Die Welt wird nicht darauf warten, dass das Volk der Vereinigten Staaten oder irgendein anderes in der imperialistischen Umlaufbahn aufwacht. Menschen auf der ganzen Welt sterben, und ihre Nationen werden durch US-Personal, Waffen und Stellvertreter geplündert, während dieser Artikel geschrieben wird. Die USA und ihre Verbündeten geben Russland die Schuld an Trump und verteufeln Syrien, den Iran und den Rest der nicht bündnisgebundenen Welt, weil sie befürchten, was passieren wird, wenn kämpfende Menschen, insbesondere die schwarzen Menschen beginnen, im Kampf um die Befreiung von der Konzern-Oligarchie an Stärke zu gewinnen. Der US-Imperialismus kann Syrien nicht besiegen, nicht einmal angesichts einer schwachen linken politischen Bewegung in den Vereinigten Staaten. Das System hat alle möglichen Schritte unternommen, um den Aufstand im Inland zu verhindern. Krieg gegen den Terrorismus, Lügen der Konzernmedien, von den Konzernen gesteuerte Wahlen, militarisiertes Polizeiwesen, Masseninhaftierung der Schwarzen und Unterdrückung der linken Medien mittels Russiagate sind nur einige der Methoden, die zur Unterdrückung gegenläufiger politischer Meinungen eingesetzt werden. “Der US-Imperialismus kann Syrien nicht besiegen, nicht einmal angesichts einer schwachen linken politischen Bewegung in den Vereinigten Staaten.” Die größte Angst der herrschenden Klasse ist, was passieren wird, wenn Syrien das ganze Land zurückerobert - mit Trump am Steuer. Trump hat den Niedergang des Imperialismus in allen Bereichen nur noch verschärft. Er hat gezeigt, dass die USA eine Peinlichkeit für die Welt sind. Ihre kapitalistische Wirtschaft schrumpft, ihre globale Hegemonie schwindet, und ihre Identität ist vollständig in das soziale Elend von fast der Hälfte der Weltbevölkerung verstrickt. Syrien, Iran, China, Russland, die DVRK und viele andere bilden eine Achse von Nationen, die nicht bereit sind, sich vor einem Imperium zu beugen, das der Menschheit nichts zu bieten hat. Der nächste Schritt für diejenigen, die sich als echte Linke in den Vereinigten Staaten betrachten, besteht darin, alle Illusionen über das System zu verwerfen, das über sie herrscht. Es wird die Entwicklung einer echten Klasseneinheit erfordern, die im Kampf gegen die weiße Vorherrschaft und das Imperium verwurzelt ist. Klasseneinheit ist nicht nur eine weiße Einheit der Arbeiterklasse, noch wählt sie mehr Demokraten, egal was diese sagen, wie radikal sind. Die Entwicklung der Klasseneinheit ist nur unter Bedingungen des Klassenkampfes möglich. Linke sollten ihre Aufmerksamkeit auf die Feinde der Menschen an der Spitze der Klassenstruktur und des bewaffneten Körpers, des Staates, der die Klassenstruktur schützt, richten. Die Verteidigung des Rechts Syriens auf Selbstbestimmung ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses. Das lehrt uns die Schlacht von Syrien in Idlib.