NATO kündigt weiteren Einsatz von Bodentruppen in Afghanistan an

Soldaten unter Führung Italiens werden in die Provinz Farah im Westen vorrücken

Jason Ditz

Nur zwei Tage nach der Ankündigung, dass US-Marines zurück in die afghanische Provinz Helmand geschickt werden, um zu versuchen, die Verluste einzubremsen, die das afghanische Militär durch die Taliban dort erleidet, hat jetzt auch die NATO angekündigt, dass Bodentruppen unter der Führung italienischer Streitkräfte in die Provinz Farah vorrücken werden, um auch dort die Abwehr zu verstärken.

Der neue „Beratungs- und Assistenzeinsatz” ist kleiner, umfasst etwa 200 NATO-Soldaten, und Regierungsvertreter sagen, dass ihre Rolle als Berater es eher unwahrscheinlich machen wird, dass sie an direkten Kampfeinsätzen teilnehmen werden. Das steht in starkem Gegensatz zu den Marines in Helmand, die sich in Gebieten befinden, in denen direkter Kampf so gut wie garantiert ist, obwohl sie sich offiziell in einem „Nichtkampf“-Einsatz befinden.

Die NATO versuchte, das als eine vorübergehende Maßnahme abzutun, aber nachdem es sich um das zweite Mal in wenigen Tagen handelt, zeigt sich, dass die Behauptungen der NATO, dass ihre Beteiligung an dem Bodenkrieg schon vor Jahren geendet hat, einfach nicht der Wahrheit entsprachen, und dass die afghanische Regierung noch lange nicht auf eigenen Füßen steht.