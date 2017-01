Dänemark wird Sondereinsatztruppen nach Syrien schicken Parlament genehmigt Entsendung von bis zu 60 Bodensoldaten Jason Ditz Indem es die Beteiligung Dänemarks an den Operationen der von den Vereinigten Staaten von Amerika angeführten Koalition in Irak und Syrien ausweitete, genehmigte das dänische Parlament heute die Entsendung von bis zu 60 Sondereinsatz-Bodentruppen nach Syrien. Die dänische Regierung hatte bereits im vergangenen April um eine derartige Genehmigung angesucht, diese damals aber nicht bekommen. Dieses Mal gewann sie die Abstimmung. Was die dänischen Soldaten in Syrien machen werden, ist im Detail unklar, aber Regierungsvertreter sagten, sie würden im Gebiet entlang der irakisch-syrischen Grenze operieren. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, dass sie den Einsatz von F-16s über dem Hoheitsgebiet Syriens beenden wird. Dadurch wird Dänemark zum dritten Mitglied der von den Vereinigten Staaten von Amerika angeführten Koalition, das Bodentruppen nach Syrien schickt, nach den Vereinigten Staaten selbst und Frankreich. Keines dieser Länder hat die Erlaubnis der syrischen Regierung, Soldaten in ihr Land zu schicken, was gelegentlich ein wunder Punkt war. Zusätzlich zu den Bodensoldaten, die zu den bereits im Irak stationierten dänischen Soldaten dazukommen, hat Dänemark auch angekündigt, eine Fregatte der Marine in das Gebiet zu schicken, wo sie im Verband eines US-Flugzeugträgers eingesetzt wird.