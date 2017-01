Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem nicht entschieden Regierungsvertreter sagen, dass die Verlegung der Botschaft nicht so wichtig ist Jason Ditz Nicht nur dass der Weekendreport des israelischen Senders Channel 2, nach dem Präsident Trump die Verlegung der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika am Montag bekanntgeben würde, falsch war, auch Signale aus dem Weißen Haus deuten nicht darauf hin, dass sich in Bälde etwas ändern wird, was Zweifel aufkommen lässt, ob es überhaupt jemals dazu kommen wird. In seiner ersten täglichen Presseinformation wiederholte das Weiße Haus, dass man sich in den „sehr frühen Phasen“ eines Entscheidungsprozesses befinde, ob man die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen solle, und dass diesbezüglich noch keine eindeutige Entscheidung getroffen worden ist. Erst letzte Woche sagten Trumps Sprecher, dass eine derartige Ankündigung „bald“ erfolgen wird. Andere Berichte, die sich auf nicht genannt werden wollende Regierungsvertreter berufen, lassen vermuten, dass eine Entscheidung mehr oder weniger bis zum Sankt Nimmerleinstag verschoben werden könnte, da die Administration daran interessiert ist, ein Friedensabkommen auszuhandeln, und sich bewusst ist, dass die Verlegung der Botschaft einen schwerer Schlag für derlei Bemühungen darstellt. Das lässt letztlich Trumps Botschaftspolitik derjenigen von Präsident George W. Bush gleichen, der in ähnlicher Weise die Idee angepriesen hat und Jahr für Jahr in offiziellen Erlässen zum Gesetz über die Botschaft in Jerusalem verlangte, dass mit dem Prozess endlich „begonnen“ werden müsse, der aber letztendlich nach acht Jahren abtrat, ohne diesbezüglich auch nur das leiseste unternommen zu haben.