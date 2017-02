Trump macht eine Kehrtwende, unterstützt Politik des ‘einen China’ Versichert dem chinesischen Präsidenten, dass es beim „ein China”-Standpunkt bleiben wird Jason Ditz Nach seinem Wahlsieg forderte Präsident Trump offen die Idee der Politik des „einen China” heraus, indem er sagte, dass diese zur Gänze davon abhängig gemacht werden sollte, bessere Handelskonditionen von China zu erreichen, eine Politik, die seit Generationen besteht und aufgrund der die Vereinigten Staaten von Amerika seit 1979 keine offiziellen Beziehungen mehr mit Taiwan unterhalten haben. Heute schien Trump allerdings eine totale Kehrtwende vollgezogen zu haben, als er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ein Telefongespräch führte und ihn seiner Absicht versicherte, weiterhin zu der „ein China“-Politik zu stehen, was die chinesischen Medien als einen großen Sieg hinstellen. Die Politik des „einen China” bedeutet, dass die Vereinigten Staaten von Amerika jeweils nur ein China anerkennen und mit diesem diplomatische Beziehungen unterhalten. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hieß das Beziehungen nur mit Taiwan, wobei dann 1979, als China sich neu gegen die Sowjetunion ausrichtete, Jimmy Carter die Politik änderte, um das Festland-China als das „eine China“ anzuerkennen, und die Beziehungen mit Taiwan abbrach. Seit damals wurden sämtliche Beziehungen der Vereinigten Staaten von Amerika mit Taiwan von Nichtprofitorganisationen bearbeitet, die vom Außenministerium betrieben werden. In der Praxis hat Taiwan um dieser Politik willen einen US-Botschafter, der nur nicht so heißt, und eine Botschaft, die einfach nicht als Botschaft aufgeführt ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika stellen Taiwan auch weiterhin Jahr für Jahr beträchtliche Militärhilfe zur Verfügung.