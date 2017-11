Israelische Armee will Häuser abreißen, hunderte Palästinenser aus dem Jordantal vertreiben Armee hinterlegte Evakuierungsbefehl auf der Straße in der Nähe der Häuser Jason Ditz Die israelische Armee bereitet sich darauf vor, eine ganze Siedlung palästinensischer Häuser im Jordantal im besetzten Westjordanland abzureißen. In der Siedlung leben etwa 300 Palästinenser, die aus dem Gebiet vertrieben werden sollen. Die israelische Armee stützt sich auf die militärischen Bestimmungen, die die Evakuierung illegaler Siedlerstützpunkte ermöglichen soll, wendet sie aber einfach auf Palästinenser an, von denen sie sagt, dass ihnen das israelische Militär niemals gestattet hat, in der Region zu leben. Das Dokument wurde vom israelischen Generalmajor Roni Numa unterzeichnet und wurde keinem der Palästinenser ausgehändigt, die vertrieben werden sollen. Stattdessen wurde ein einziges Exemplar mit einer vagen Karte des Gebietes, das abgerissen werden soll, auf der Straße in der Nähe zurückgelassen. Die Karte soll die Dörfer Ein al-Hilweh und Umm Jamal umfassen. Die Anwälte der Palästinenser weisen darauf hin, dass solche Räumungsbefehle ausdrücklich nicht auf palästinensische Einwohner anwendbar sind, und behaupten, dass es keine rechtliche Grundlage gibt, um diese auszuweisen oder ihre Häuser zu zerstören.