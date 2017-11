Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Netanyahu: Israel wird allein handeln, um den Iran aus Syrien zu vertreiben Russland sagt, der Iran kann rechtmäßig in Syrien bleiben Jason Ditz Am Dienstag bestätigte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass die jüngste Waffenstillstandsbekundung keine Verpflichtung für Russland beinhaltet, den Iran aus Syrien herauszudrängen und sagte, dass der Iran eine legitime Präsenz in Syrien aufrechterhalten könne. Das kommt nicht gut an bei dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, der die Welt dazu drängte, den Iran um jeden Preis aus Syrien zu vertreiben. Jetzt sagt er, dass Israel bereit ist, alleine zu handeln, um sicherzustellen, dass der Iran keine dauerhafte Präsenz dort hat. Die Erzählung vom Iran, der sogar eine "permanente" Präsenz in Syrien wünscht, scheint mehr oder weniger vollständig eine israelische Kreation zu sein, basierend auf Berichten über den Bau einer syrischen Militäranlage, die irgendwie so hinfrisiert wurde, als sei sie eine "iranische Basis". Die Präsenz des Iran in Syrien ist jedenfalls stark übertrieben und beruht auf der Annahme, dass alle schiitischen Milizen, die an der Seite von Assad in Syrien kämpfen und aus der ganzen Welt kommen, "iranische" Streitkräfte sind und nicht einfach Kämpfer im sektiererischen Konflikt. Israels Standard für "keine Iraner" in Syrien ist effektiv erweitert worden, um die syrische Regierung auf jeden Fall mit einzubeziehen, und das Versprechen, allein zu handeln, deutet darauf hin, dass Israel dem direkten Beitritt zum Krieg gegen Syrien näher rückt.