Israelische Streitkräfte zerstören brandneues Familienhaus in Ost-Jerusalem Familie wurde keine Vorwarnung gegeben, bevor Bulldozer ankamen. Jason Ditz Mindestens zwei Familienmitglieder wurden verhaftet und einige andere geschlagen, als das israelische Militär am Mittwoch eine Operation vor der Morgendämmerung durchführte, um ein neu erbautes Haus im besetzten Ost-Jerusalem zu zerstören. Jamal Abu Khdeir beschrieb monatelange Bauarbeiten an seinem 85.000 Dollar teuren Traumhaus im Shufat District, einer Wohnung, die groß genug ist, dass seine gesamte Großfamilie mit 27 Mitgliedern zusammenleben kann. Das wurde zum Alptraum, als israelische Truppen und Bulldozer vor Tagesanbruch auftauchten. Abu Khdeir erhielt keine Vorankündigung, dass die Soldaten kommen würden, und nachdem das israelische Militär alle aus dem Haus gejagt hatte, ließ es das ganze Gebäude innerhalb weniger Minuten flachlegen. An diesem Punkt wandten sie sich gegen sich beschwerende Familienmitglieder, was sich schnell zu Handgreiflichkeiten entwickelte und verhaftete schließlich zwei von ihnen. Die Jerusalemer Polizei behauptete, nichts von dem Vorfall zu wissen, der offenbar eine rein militärische Operation war. Einheimische berichteten, dass es sich um eines von zwei Häusern handelte, die in getrennten palästinensischen Nachbarschaften eingeebnet wurden. Die Vermutung ist, dass das Haus für den Bau keine Genehmigung des Verteidigungsministeriums hatte, was mit ziemlicher Sicherheit der Fall ist, da das Verteidigungsministerium den Palästinensern praktisch nie erlaubt, neue Gebäude zu bauen. Es ist unklar, warum die Familie nicht rechtzeitig benachrichtigt wurde, da das israelische Militär in der Regel gerne im Vorhinein mit seinen Absichten prahlt, palästinensische Häuser zu zerstören.