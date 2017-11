ARD "faktenfinder": Faktenfreie Propagandaschleuder und Medieninstrument der Herrschenden

USA nehmen die Anweisung zur Schließung des PLO-Büros in DC zurück Das Außenministerium sagt, es hätte die Palästinenser gewarnt, die Aktivitäten einzuschränken. Jason Ditz Die palästinensische Drohung, Vergeltung zu üben, indem sie alle diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika abbrechen, scheint funktioniert zu haben, und Regierungsvertreter haben bestätigt, dass die USA eine frühere Anweisung an die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) zurückgezogen haben, ihr Büro in Washington D.C. zu schließen. Das Außenministerium muss regelmäßig befristete Genehmigungen ausstellen, um das Büro offen zu halten, und nachdem es zuvor gesagt hatte, dass es dies nicht tun würde, um die Palästinenser für den Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof zu "bestrafen", hat es ihnen mittlerweile eine Genehmigung für 90 Tage erteilt, um weiterhin geöffnet zu bleiben. Das Außenministerium versucht jedoch, das Gesicht zu wahren, und sagt, dass es zwar erlaubt, dass die PLO offen bleibt, aber dem PLO-Büro geraten hat, seine Aktivitäten nur auf diejenigen zu beschränken, die sich speziell auf die Friedensgespräche beziehen. Israel ist sauer auf die Palästinenser, weil sie dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) beigetreten sind. Israel ist nicht Vertragspartei des IStGH, was seine Art und Weise ist, zu verhindern, dass man wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt wird, aber die Mitgliedschaft der Palästinenser verleiht dem IStGH die rechtliche Zuständigkeit für die palästinensischen Gebiete.