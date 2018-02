Warum einen Krieg, wenn wir zwei haben können! Eric Margolis "Wir werden die Kampagne gegen Terroristen weiter verfolgen, aber der Wettbewerb der Großmächte - nicht der Terrorismus - ist jetzt der primäre Schwerpunkt der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Von nun an werden Russland und China die Hauptfeinde Amerikas sein, wobei Iran und Nordkorea als weitere Gegner hinzugezogen werden." So erklärte US-Verteidigungsminister James Mattis letzte Woche in einer Erklärung von großer Bedeutung für die Welt. In den letzten siebzehn Jahren hat das US-Militär die muslimische Welt in dem vorgetäuschten "Krieg gegen den Terrorismus" verwüstet. Afghanistan, Irak, große Teile Syriens, Somalias, Pakistans - alle wurden schwer bombardiert. US B-52's und B-1 schwere Bomber haben versucht, diejenigen, die sich der amerikanischen "Führung" widersetzen, in die Unterwerfung zu prügeln. In Afghanistan, dem längsten Krieg Amerikas, ordnete Präsident Donald Trump eine Verdoppelung der Bombardierungen gegen die Taliban-Kräfte an, die gegen die US-Besatzung kämpfen. Nun, die USA sind aus irgendeinem Grund sehr knapp bei Bomben, gelenkter Munition und sogar Luft-Luft-Raketen. Munitionslager werden vom US-Pazifikkommando in den Mittleren Osten verlagert. Gleichzeitig gehen den USA schnell die muslimischen Ziele zur Bombardierung aus, nachdem der Schwarze Mann ISIS sich in Luft aufgelöst hat und US-Luftangriffe in Syrien aus Angst vor einem Zusammenprall mit Russland minimiert werden. Der Iran steht nach wie vor auf der potenziellen Abschussliste der Vereinigten Staaten von Amerika. Womit wir wieder bei General "Mad Dog" Mattis wären. Er hat völlig Recht, dass so genannte Terroristen (das ist jeder, der sich aktiv gegen die Lex Americana stellt) keine wirkliche Lebens- oder Todesgefahr für das amerikanische Festland darstellen. Aber wenn dem so ist, wie kann man dann den US-Militärhaushalt von 1 Billion Dollar aufrechterhalten? Naja, natürlich, da haben wir ja noch immer diese guten alten "Roten unter unseren Betten". Tatsächlich plant das Pentagon seit drei Jahren einen neuen Krieg gegen China, einen hauptsächlich in der Luft- und zur See ausgetragenen Konflikt, um Chinas Küsten und Meere zu beherrschen. Das Pentagon ist dabei, neue Flugzeuge, Raketen, Satelliten und Marineflugzeuge für den nächsten Pazifikkrieg bereitzustellen und versucht, Indien als Verbündeten gegen China zu gewinnen. Aber was ist dann mit Russland? Nicht so einfach. Der wahrscheinliche Schauplatz für einen Zusammenstoß zwischen den USA und Russland ist die Ostseeküste, die Ukraine, das Schwarze Meer oder Syrien. In diesem Fall wären die USA mit demselben Problem konfrontiert, das Frankreich im Herbst 1939 ereilt hat. Nur wenige wissen, dass es Frankreich war, das Deutschland zuerst angegriffen hat, nicht umgekehrt. Als Reaktion auf die deutsche Invasion in Polen erklärten Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Französische Divisionen begannen, in das Rheinland einzudringen. Aber nach einigen Scharmützeln wusste das französische Oberkommando unter dem unfähigen General Maurice Gamelin nicht, was es als nächstes tun sollte. Deutschland war groß, und die defensiv eingestellten Franzosen hatten nicht damit gerechnet, sein gesamtes Territorium zu besetzen. Nach einer kurzen Demonstration zog sich die französische Armee hinter die Maginot-Linie zurück. Hitler unternahm keinen Gegenangriff in der Hoffnung, dass er einen Friedensvertrag mit London und Paris schmieden könnte. Winston Churchill und seine Mitimperialisten versuchten wütend, Großbritannien in den Krieg mit Deutschland zu drängen. Aber es vergingen Monate der Untätigkeit, bekannt als "Sitzkrieg" oder "drôle de guerre", bis Deutschland entschlossen handelte. Das wäre auch das Problem Amerikas in einem Krieg gegen Russland. Wie tief nach Russland eindringen (unter der Annahme, dass keine Atomwaffen eingesetzt werden)? Wie schützt man die immer länger werdenden Nachschubwege? Napoleon und Hitler standen vor denselben Herausforderungen und scheiterten. Das setzt natürlich voraus, dass die USA kriegsbereit sind. In Wirklichkeit sind weder die USA und die NATO noch Russland in irgendeiner Weise bereit, einen echten Krieg zu Land, zu Wasser und in der Luft zu führen. Die militärischen Kräfte auf beiden Seiten wurden so heruntergewirtschaftet und durch kleinere Kriege und Haushaltskürzungen erschöpft, dass es ernsthafte Probleme mit knappen Kriegsvorräten und alternder Ausrüstung gibt. Das wichtigste NATO-Mitglied Deutschland befindet sich in einem heillosen Durcheinander. Sein feminisiertes Militär, das von einer netten, aber inkompetenten Verteidigungsministerin geführt wird, könnte sich nicht einmal aus einer Papiertüte herauskämpfen. Frankreich ist nicht viel besser dran. Die US-Streitkräfte und das Vereinigte Königreich sind kritisch knapp an Ersatzteilen, Munition, Transport und Rüstung. Die einst mächtige Rote Armee Russlands hat nicht mehr viel zu bieten. Sowohl Ost als auch West sind einfach nicht bereit für einen echten Krieg. Als ob es irgendeinen Grund dafür gäbe. Den gibt es nicht. Jene Naseweise im US-Kongress und in den Medien, die versuchen, den Internet-Schabernack von 20 oder so russischen Hackern zu einem zweiten Pearl Harbor aufzublasen, schreien "Feuer!" in einem überfüllten Theater. Eine letzte respektvolle Anmerkung an General Mattis (mein Vater war ein Marine): Ein guter General kämpft nicht mit zwei weit entfernten Großmächten gleichzeitig. Der Trick ist, sie gegeneinander auszuspielen. Einen zukünftigen Krieg gegen China und Russland zu erklären, ist eine verrückte Idee. Nur Leute, die sich vor dem Militärdienst gedrückt und Generäle, die den Vietnamkrieg verloren haben, konnten sich so etwas ausdenken.