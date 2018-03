Putin übertrumpft Trump Eric Margolis Im Dezember 2002 verkündete Präsident George W. Bush, dass sich die USA einseitig aus dem Raketenabwehrvertrag von 1972 zurückziehen würden, der die Entwicklung von Nuklearraketen und Raketenabwehrsystemen zur Bekämpfung dieser Raketen eingeschränkt hatte. Der arrogante dämliche Bush glaubte, dass die US-Raumfahrt-Technologie so schnell voranschreitet, dass sie Russlands Kraft der Interkontinentalraketen neutralisieren würde. Bush war nur eine Marionette. Die wirkliche Macht hinter ihm war Vizepräsident Dick Cheney, der führende Neocon, der Russland verspottete, es als bloße Tankstelle abtat und entschlossen war, die Vereinigten Staaten von Amerika zur globalen Dominanz zu führen. Nach Ansicht Cheneys hielt der ABM-Vertrag die USA von diesem Ziel ab. Das bankrotte Moskau wäre nie in der Lage, sich gegen die mächtigen Vereinigten Staaten von Amerika durchzusetzen. Moskau warnte davor, dass ein Verzicht auf den ABM-Vertrag ein ruinöses Wettrüsten wiederentfachen würde. Ein damals wenig bekannter Politiker, Vladimir Putin, gelobte, dass Russland niemals sein Knie vor dem amerikanischen Atomkoloss beugen würde. Diese Woche verblüffte Präsident Putin die Welt, indem er ein neues Arsenal atomar bestückter Waffen enthüllte, die Washington zuvorgekommen sind und den kriegerischen Präsidenten Donald Trump töricht aussehen ließen. Zu den neuen Waffen Russlands gehört die RS-28 Interkontinentalrakete, von der NATO "Satan 2" genannt. Dieser große Brutalo einer flüssigkeitsbetriebenen Rakete kann bis zu zehn Atomsprengköpfe über 10.000 km (6.000 Meilen) tragen. Was ihn von anderen ICBMs unterscheidet, ist seine Fähigkeit (so behauptet Russland), nuklear bewaffnete Überschallfahrzeuge durch eine niedrige Erdumlaufbahn zu transportieren, die Nordamerika aus verschiedenen Richtungen angreifen können und die von den Radaren der Raketenabwehrsysteme nicht erfasst werden können. Präsident Putin enthüllte auch einen neuen nuklear bewaffneten Marschflugkörper, der von einem Miniatur-Kernmotor angetrieben wird, der sehr lange in der Luft bleiben und über Lateinamerika und den Südpol fliegen kann, um Nordamerika vom Süden aus anzugreifen. Die USA haben seit Ende der 1950er Jahre versucht, einen solchen Nuklearmotor zu entwickeln, aber ohne Erfolg. Während der korrupten Jelzin-Ära akzeptierte der Kreml riesige Mengen an Bestechungsgeldern, um einen miniaturisierten Reaktor an die Amerikaner zu verkaufen, der für die Stromversorgung von Ozeanüberwachungssatelliten entwickelt wurde. Dieser Miniaturreaktor wird auch Russlands neues unbemanntes U-Boot antreiben, das einen sehr großen nuklearen Sprengkörper - sogar bis zu 25 Megatonnen - zu den nordamerikanischen Küsten oder zu US-Flugzeugträgergruppen transportieren kann. Putin enthüllte auch einen neuen Überschallgleiter, der aus dem Weltraum eingesetzt wird (die USA und China haben bisher erfolglos an einem solchen Flugzeug gearbeitet), und eine vom Flugzeug gestartete Mach-10-Rakete namens"Kinzhal" nach dem tödlichen Dolch, der von kaukasischen Bergbewohnern getragen wurde. Dazu kommt ein Kampflasersystem, das im Einsatz ist. Die USA arbeiten seit dem Vietnamkrieg an einem solchen Projekt. All das ist eine Bombe. Vielleicht prahlte und übertrieb Putin, aber er sagt gewöhnlich die Wahrheit, im Gegensatz zu unseren Politikern, und beschönigt selten. In seiner Rede sagte er: "Niemand wollte uns zuhören", indem er auf den gescheiterten Versuch Moskaus hinwies, ein strategisches Waffenabkommen wiederherzustellen, die Nuklearstreitkräfte abzubauen und die Spannungen mit dem Westen zu verringern. "Jetzt", sagte Putin, "hört ihr uns zu." Aber wird Washington zuhören? Trump hat gerade eine riesige Modernisierung der amerikanischen Nuklearstreitkräfte und eine große Erhöhung des Militärbudgets von 634 Mrd. $ auf 716 Mrd. $ angekündigt, mit zusätzlichen 69 Mrd. $ zur Finanzierung von "Auslandskriegen". Der reale US-Militärhaushalt liegt bei fast 1 Billion Dollar (das sind 1.000 Milliarden), ohne das Budget für die US-Geheimdienste, das größer ist als Russlands gesamtes Jahresbudget für Verteidigung, spärliche 42,3 Milliarden Dollar. Washingtons Kriegspartei hat sich selbst davon überzeugt, dass Russland eingeschüchtert und wieder einmal in Grund und Boden investiert werden kann. Aber Vladimir Putin ist zu klug und geschickt, um dies zuzulassen. Er hat Trumps Anhäufung von Waffen ordentlich übertrumpft und Trumps leeres Mobbing aufgezeigt. Und das hat auch Nordkoreas Kim Jong-un getan, wenn wir schon dabei sind. Man hofft, dass Washingtons "tiefe Regierung", die im Nahen Osten, in der Ukraine, im Baltikum und im Schwarzen Meer einen Vorlauf zum Krieg mit Russland gefördert hat, durch Putins Show in dieser Woche ausreichend ernüchtert wird. Das sollten sie auch. Die Mehrfachsprengköpfe einer neuen RS-28-Rakete könnten Texas oder Frankreich zerstören. Russlands neue Raketen und Raumgleiter können Amerikas Raketenabwehrradaranlagen in Alaska und Rumänien überflügeln und machen sie so nutzlos wie die französische Maginot-Linie. Krieg darf niemals, niemals zwischen Russland und China und den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Werden wir das Leben des Planeten wegen eines dummen Streits um eine Eintraktorenstadt in der Ukraine oder ein syrisches Dorf riskieren, von dem niemand je gehört hat? Ja, wenn es nach den Neokonservativen geht.