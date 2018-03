Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Putin wütend über britische Behauptungen, er habe die Attacke angeordnet Außenminister sagt, dass Putin "mit überwältigender Wahrscheinlichkeit" den Angriff persönlich befohlen hat. Jason Ditz Britische Politiker haben Russland die ganze Woche über beschuldigt, hinter einer Vergiftung in Salisbury zu stecken und haben das als "Angriff mit chemischen Waffen" präsentiert. Es gibt einen entschiedenen Mangel an Beweisen dafür, dass Russland tatsächlich an dem Vorfall beteiligt war, und Russland bestreitet, etwas damit zu tun zu haben. Dennoch nehmen die Spannungen weiter zu, und das Vereinigte Königreich doppelt weiter nach. Am Freitag sagte Außenminister Boris Johnson, es sei nicht nur Russland, sondern es sei "überwältigend wahrscheinlich", dass der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff "persönlich" angeordnet habe. Russische Regierungsvertreter, die bereits zunehmend wütend über die Anschuldigungen waren, gaben auf Johnsons Erklärung hin eine Stellungnahme ab, in der sie diese als "schockierend" bezeichneten. Sie bezeichneten sie als "unverzeihlichen Bruch der diplomatischen Etikette". Britische Amtsträger haben viel investiert, um die Vergiftung als russisches Komplott darzustellen, und sind dabei geblieben, obwohl sie nicht bereit waren, Beweise vorzulegen, die diese Behauptung untermauern. Russische Regierungsvertreter sagen, dass sie bereit sind, bei den Ermittlungen zu helfen, aber das Vereinigte Königreich ist offenkundig nicht daran interessiert.