Gegenseitige Beschuldigungen, nachdem Chemie-Inspektoren nicht nach Douma kommen können OPCW-Delegation traf sich mit syrischen Beamten, so die Staatsmedien Jason Ditz Es wurde erwartet, dass die Inspektoren der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) am Montag nach Douma kommen würden, aber das ist nicht geschehen. Warum das so ist, ist umstritten. Die britische Premierministerin Theresa May behauptet, die Russen hätten die OPCW blockiert und sagte, dass Russland und Syrien "nicht kooperieren". Die Russen und Syrer leugnen das beide. Russland sagt, dass die UNO den Besuch aus Sicherheitsgründen gestoppt hat, und syrische Regierungsvertreter sagen, dass sie sich mit der OPCW-Delegation getroffen haben. Es ist nicht ganz klar, was passiert. Der UN-Sicherheitsrat hat bereits eine Resolution abgelehnt, die eine Untersuchung fordert, aber es ist nicht klar, ob er den Besuch der OPCW aufhalten kann. Gleichzeitig haben Syrien und Russland diesen von Anfang an unterstützt, da sie davon ausgehen, dass er die westlichen Vorwürfe eines chemischen Angriffs diskreditieren würde. Die Vereinigten Staaten von Amerika scheinen zu erwarten, dass die Überprüfung der OPCW nicht die gewünschten Resultate erbringt und werfen Syrien und Russland bereits vor, sie würden die Örtlichkeit manipulieren. Es gibt keine Beweise für Manipulationen jeglicher Art. Der Vorschlag der USA basierte auf der Tatsache, dass die russische Militärpolizei das Gelände besuchte. Der Besuch erfolgte jedoch schon vor Tagen, und Russland sagte, er sollte den Westen davon abhalten, Douma anzugreifen und Beweise zu vernichten. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich und das Vereinigte Königreich scheinen wenig Grund zu haben, den Einsatz der OPCW erfolgreich zu gestalten. Sie benutzten bereits den angeblichen Angriff mit Chemiewaffen als Vorwand, um Syrien am Freitag anzugreifen, waren also eindeutig nicht daran interessiert, die Fakten vor der Bombardierung zu erfahren.