Eine Schande für Europa?

Klaus Madersbacher

Was die Europäische Union in Syrien betreibt, ist keine Schande für Europa. Eine Schande für Europa ist höchstens, dass so etwas wie diese "Europäische Union" sich hier einnisten konnte und ein Schmarotzerdasein führt, was vielleicht auch nix besonderes ist, betrachtet man den Umgang mit den "europäischen Werten", diesen großteils "christlichen" Werten, was auch wieder passt - man denke nur an die Verbrechen der christlichen Kirchen - Inquisition, Kolonialisierung usw. ... dass irgendwelche ewiggestrigen reaktionären Elemente sich damit identifizieren, was soll´s? Ihre Vorgänger im Ungeist sind alle schon baden gegangen, aufgehängt worden, aber wie schon Morgenstern schrieb: "Die Dummheit aber, die ist erblich." Die Österreicher können das ja wieder einmal an dem Gehampel des Rechzregimes sehen, das schon wieder dabei ist, ihnen das Fell über die Ohren zu ziehen ... wohlverdient, würde ich sagen ...

Es gibt keinen Grund für uns Europäer, sich über irgendjemanden auf dieser Erde erhaben zu fühlen. Als Abkömmlinge und Erben verbrecherischer Systeme - ja ja, es gab auch Widerstand, bis man diesen aufs brutalste und mit Hilfe irgendwelcher fünfter Kolonnen ausrottete - haben wir heute immerhin das Glück, von diesen Dingen zu erfahren, aus ihnen lernen und uns bemühen zu können, es in Zukunft besser zu machen. Nicht zuletzt deshalb, weil das Schicksal des Planeten und damit der Menschheit auf dem Spiel steht, wie wir mittlerweile auch wissen ...

Im Bürokratentempel der Europäischen Union hat man sich offenbar schon längst von einem zivilisierten Umgang verabschiedet, wie er üblicherweise unter Ländern gepflogen wird. Wahrscheinlich deshalb, weil niemand dort ist, der über Manieren, geschweige denn über diplomatische Kompetenz verfügt. Schreibtischtäter halt, wie gehabt ...

Es steht niemandem in diesem Bürokratentempel zu, eine Regierung, die rechtmäßig mit großer Zustimmung vom Volk gewählt ist und ihren rechtmäßigen Platz in der Familie der Länder - der UNO - einnimmt, hinterfotzigerweise als "Regime" zu bezeichnen, was bekanntlich eine Abwertung darstellt. Die Verhängung von Sanktionen ist ein Verbrechen gegen das Internationale Recht, aber anscheinend ganz o.k., wenn von Washington angeordnet - siehe "Fuck the EU!"

Die rechtmäßig mit großer Mehrheit vom syrischen Volk gewählte Regierung darf sich dieser diskriminierenden Bezeichnung erfreuen, wie aus den entsprechenden Papieren ersichtlich ist > LINK . Ich selbst habe die Nase schon längst von dieser Scheiße voll, wer in diesem Dreck herumwühlen will, kann sich ja über diesen Link oder Google kundig machen.

Eine Anfrage bei den ösistanischen EU-Abgeordneten hat ergeben, dass sich die christlich Konservativen genau Null für das Anliegen ihrer angeblichen Glaubensgenossen interessieren. No na, welche Überraschung! Die syrischen Patriarchen, Bischöfe usw. werden mittlerweile auch herausgefunden haben, dass sie ihre Hoffnungen auf einen Haufen scheinheiliger Pharisäer gesetzt haben.

Ich bin natürlich nicht in der Lage, weiß Gott was zu unternehmen, um dieses Unrecht aus der Welt zu schaffen. Vielleicht bin ich der Einzige, den das überhaupt stört? Wohl nicht, aber wissen tu ich´s nicht ...