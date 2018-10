Spendenaufruf für William Blum William Blum ist einer der hartnäckigsten Verfolger und Aufdecker der Verbrechen des US-Imperialismus. Seine Bücher kann ich nur wärmstens empfehlen, einige seiner Artikel finden Sie im Archiv dieser Website. Hier das Schreiben seiner Freundin und Ex-Frau, das ich heute bekommen habe: Ich schreibe Ihnen anstelle von William Blum. Ich bin seine Freundin, seine Ex-Frau und die Mutter seines Sohnes, die in Deutschland lebt. Er wird nicht in der Lage sein, seinen Anti-Empire-Report zu schreiben. Er hatte einen sehr schweren Sturz in seiner Wohnung. Dort lag er viele Stunden, vielleicht bis zu zwei Tage, bewegungsunfähig, bis ein Freund ihn fand. Er wurde auf die Intensivstation gebracht. Er ist nicht mehr in einem kritischen Zustand, aber er ist immer noch verwirrt, extrem schwach und kann seinen rechten Arm nicht bewegen. Er ist jetzt seit mehr als zwei Wochen im Krankenhaus, und es ist unmöglich zu sagen, wie lange er noch dort bleiben muss, und er wird sicherlich eine Langzeitpflege benötigen. Wie Sie vielleicht vermuten, hat er nicht die besten Versicherungen. Das bedeutet: Er braucht Ihre Hilfe! Wenn Sie möchten, können Sie über den Button auf seiner Website (> LINK) an Bill spenden. Adelheid Zöfel Übersetzerin