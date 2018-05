Den Großen Marsch der Rückkehr in einen Zusammenhang bringen Haidar Eid In den letzten 10 Jahren hat Israel drei massive völkermörderische Angriffskriege auf den besetzten Gazastreifen geführt, viele unserer Zivilisten wurden durch wahllose Bombardierungen massakriert, die von UN-Experten und führenden Menschenrechtsorganisationen als Kriegsverbrechen und "mögliche" Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt wurden. Bei diesen Übergriffen kamen über 3.800 Palästinenser ums Leben, überwiegend Zivilisten, Hunderte Kinder unter ihnen. Weitere 15.000 Palästinenser wurden verletzt. Wir, die zwei Millionen Palästinenser im belagerten Gazastreifen, von denen die überwältigende Mehrheit Flüchtlinge sind, die 1948 von zionistischen Kräften gewaltsam vertrieben und aus unseren Häusern vertrieben wurden, wurden drei Wochen (2009), zwei Wochen (2012) und 51 Tage (2014) unerbittlichem israelischem Staatsterror ausgesetzt, wobei israelische Kampfflugzeuge systematisch zivile Gebiete angriffen, ganze Nachbarschaften und lebenswichtige zivile Infrastrukturen in Schutt legten und eine Vielzahl von Schulen zerstörten, darunter mehrere von UNRWA, in denen Zivilpersonen Zuflucht fanden. Dies geschah nach Jahren einer andauernden, lähmenden, tödlichen, mittelalterlichen israelischen Belagerung des Gazastreifens, einer schweren Form der kollektiven Bestrafung, die von Richrad Falk, dem ehemaligen UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte, als "Vorspiel zum Völkermord" bezeichnet wurde. Um die Mentalität zu verstehen, die hinter der Ermordung von Dutzenden von Zivilisten, einschließlich Kindern, an den Grenzen des Gazastreifens steht, muss man nur die Antworten der israelischen Generäle und Politiker lesen. Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte, es gebe "keine unschuldigen Menschen" im Gazastreifen, nachdem israelische Soldaten 32 Palästinenser während 10 Tagen gewaltfreier, friedlicher Proteste von Flüchtlingen, die die Umsetzung der UN-Resolution 194 forderten, die ihr Recht auf Rückkehr und Repatriierung und ein Ende der 11-jährigen tödlichen Belagerung forderten, erschossen und getötet hatten. Lieberman behauptete, dass "jeder mit der Hamas verbunden ist, jeder ein Gehalt von der Hamas bekommt." Seine Aussage kam einen Tag, bevor sein Militär in einem Tweet mitteilte: "Nichts wurde unkontrolliert ausgeführt; alles war genau und bemessen, und wir wissen, wo jede Kugel gelandet ist". Man kann nicht umhin, eine Erklärung des ehemaligen israelischen stellvertretenden Verteidigungsministers Matan Vilnai aus dem Jahr 2008 zu lesen, der gegenüber dem Armee-Radio sagte, dass "[die Palästinenser von Gaza] eine größere Schoah auf sich ziehen werden, weil wir unsere ganze Kraft einsetzen werden, um uns zu verteidigen." Eine Mentalität, die von einer bigotten Ideologie getrieben wird, die die Menschlichkeit der "Anderen" nicht sieht, geschweige denn ihr Recht auf Selbstbestimmung und Freiheit! Es sind "zweibeinige Tiere" (Menachem Begin) und "Heuschrecken", die man letztendlich doch zerquetschen muss (Yitzhak Shamir). Und als ob 11 Jahre Blockade, unterbrochen von drei Völkermordkriegen, nicht genug wären! Der Angriff auf Gaza ist noch nicht beendet: die Palästinenser in Gaza leben noch immer mit ihren physischen, psychischen und emotionalen Wunden. Ihre Körper können nicht heilen, weil die benötigten Medikamente nicht in den Gazastreifen gelangen dürfen. Ihre Häuser können nicht wieder aufgebaut werden und zerschlagener Stahl und Beton können nicht entfernt werden, weil die Lastwagen und Bulldozer, die sie entfernen können, nicht in den Gazastreifen gelassen werden. Nie zuvor wurde einer Bevölkerung die Grundvoraussetzungen für das Überleben als bewusste Politik der Kolonisierung, Besetzung und Apartheid vorenthalten, aber das ist es, was Israel uns, dem Volk von Gaza, heute antut: 2 Millionen Menschen leben ohne sichere Versorgung mit Wasser, Nahrung, Strom und Medikamenten, fast die Hälfte davon sind Kinder unter 15 Jahren. Es ist ein "zunehmender Völkermord", wie er in der Geschichte der Menschheit einmalig ist. Kein Wunder also, dass führende Anti-Apartheid-Aktivisten wie Ronnie Kasrils, ehemaliger südafrikanischer Geheimdienstminister und Mitglied des ANC, und der verstorbene Ahmed Kathrada, ein ANC-Führer und Häftling von Robben Island mit Nelson Mandela und Friedensnobelpreisträger Erzbischof Desmund Tutu glauben, dass das, was Israel den Palästinensern antut, viel schlimmer ist als das, was den schwarzen Südafrikanern unter der Apartheid angetan wurde. Selbst der ehemalige amerikanische Präsident Jimmy Carter hat bei seinem Besuch in Gaza eindeutig festgestellt, dass das in Gaza gefangene palästinensische Volk "wie Tiere" behandelt wird. UNS REICHT ES! Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass unser Kampf vor Ort durch eine Reihe von Märschen, die am 15. Mai, dem 70. Jahrestag der Nakba, gipfeln, eine ernsthafte Herausforderung für das israelische System der Besetzung, Kolonisierung und Apartheid darstellen kann, wenn es von einer globalen Kampagne des Boykotts, der Desinvestition und der Sanktionen begleitet wird. Wir brauchen gewöhnliche Bürger der Welt, um Israel zu zeigen, dass wir eine gemeinsame Menschheit haben, dass sie beobachten, was sie tut, und dass sie es nicht tolerieren werden, weil Schweigen Komplizenschaft ist, dass es keinen Platz für ihre Art von Kriegshandlungen und Barbarei in der Welt gibt und dass die Menschen der Welt das ablehnen. Genau das hat die globale Anti-Apartheid in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts geschafft, bis das unmenschliche Apartheid-System zusammenbrach. Es ist an der Zeit, gegen das einzige verbliebene Apartheidregime in der Welt aufzustehen, und dafür müssen wir alle vereint sein.