Warum kann das beste Militär der Welt seine Kriege nicht gewinnen? Die Amerikaner müssen den Krieg überdenken und sich selbst und unsere Freunde ehrlich betrachten Arnold R. Isaacs "Diesmal denken sie, dass sie es richtig hinbekommen haben." So erklärte eine Geschichte der Associated Press, die über eine optimistische Einschätzung durch den obersten Militäroffizier dieses Landes am Ende eines fünftägigen Besuchs in Afghanistan Anfang dieses Frühlings berichtet. Marinegeneral Joseph Dunford Jr., Vorsitzender der Gemeinsamen Stabschefs, ging von der Kriegszone nach Hause, schrieb der AP-Reporter, "mit einem spürbaren Gefühl des Optimismus" über den von den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützten Krieg gegen Taliban und die Kämpfer des islamischen Staates. Vielleicht Licht am Ende des Tunnels? Die Geschichte sagte nicht, ob einer der Reporter, die General Dunford zuhörten, fragte, warum es mehr als 16 Jahre gedauert habe, bis die weltweit führende Militärmacht den "fundamental anderen Ansatz" gefunden habe, der nach Ansicht des Generals die amerikanischen und afghanischen Streitkräfte auf den Weg zum Erfolg gebracht habe. (Keine der Änderungen, die er erwähnte, klang wirklich grundlegend.) Dennoch ist es eine Frage, die es wert ist, gestellt zu werden: Wenn die Amerikaner recht haben, wenn sie sich unaufhörlich einreden, dass ihr Land das mächtigste ist, das die Welt je gesehen hat, und wenn ihr Militär die "größte Streitmacht aller Zeiten" ist, wie Präsident Trump es nennt, sollte es so schwer gewesen sein und so lange gedauert haben, einen Weg zu finden - wenn sie wirklich einen haben - um Feinde zu besiegen, deren kriegerische Ressourcen einen winzigen Teil der unseren ausmachen? Wie so oft in unseren aktuellen Konflikten hat mich diese Nachricht aus Afghanistan dazu gebracht, über einen früheren Krieg nachzudenken, den ich als Korrespondent der Baltimore Sun in den letzten drei Jahren aus erster Hand miterlebt habe. In Vietnam, wie in den folgenden amerikanischen Kriegen, hatten die Vereinigten Staaten und ihre lokalen Verbündeten erstaunliche Vorteile nach allen konventionellen Maßstäben der militärischen Stärke, konnten aber nicht gewinnen. Ich frage mich: wenn die politischen und militärischen Führer der USA und die amerikanische Öffentlichkeit sich ehrlicher an Vietnam erinnert hätten, wenn schmerzhafte Wahrheiten nicht in tröstende Mythologien gehüllt worden wären, hätte dieses Land dann vielleicht intelligenter und erfolgreicher auf die gewalttätigen Herausforderungen reagiert, denen wir uns im laufenden Jahrhundert gegenüber sahen? Betrachten wir zum Beispiel die hartnäckige Geschichte, dass Amerika in Vietnam verloren hat, weil die US-Truppen mit einer Hand hinter dem Rücken kämpfen mussten - weil die Politiker "Angst hatten, sie gewinnen zu lassen", wie Ronald Reagan einmal sagte. Die Implikation ist klar: Wir hätten diesen Krieg gewinnen können und sollen, indem wir mehr von dem getan hätten, was wir bereits getan haben, oder ihn länger aufrechterhalten hätten (und das Gleiche in anderen Konflikten machen, wenn militärische Gewalt nicht erfolgreich zu sein scheint). Aber haben die Vereinigten Staaten in Vietnam wirklich wegen mangelnder Gewalt verloren? Nicht gerade ein begrenzter Krieg Viele Fakten deuten auf etwas anderes hin. Nehmen Sie die Menge an zerstörerischer Kraft, die die USA eingesetzt haben. Eine Studie des Logistikkommandos der Armee nannte sie eine "in der Militärgeschichte beispiellose verheerende konventionelle Feuerkraft" und fügte hinzu, dass die amerikanischen Kommandeure neben außergewöhnlichen Tonnagen an Luft- und Bodenwaffen praktisch ohne Einschränkungen in Bezug auf Mobilität, Ausrüstung oder Versorgung kämpften: "Der Bereich der Logistik war gekennzeichnet durch einen nahezu unbegrenzten Nachschub, eine bemerkenswert hohe Einsatzbereitschaft der Ausrüstung, einen scheinbar endlosen Fluss von Munition und Treibstoff und eine weitgehende Immunität gegenüber externen fiskalischen Einschränkungen". Selbst für jemanden, der von Zeit zu Zeit ein wenig von den Schüssen mitbekommen hat, sind die Statistiken über die Feuerkraft der USA verblüffend. Pentagon-Aufzeichnungen zeigen, dass das amerikanische Militär und die Saigoner Regierungstruppen über lange Zeiträume hinweg Munition mit bis zu 600-mal höheren Quoten abfeuerten als die des Feindes - beispielsweise 100.000 Tonnen Bodenmunition pro Monat im gesamten Jahr 1969, verglichen mit nur 150 Tonnen auf der kommunistischen Seite. Im Jahr 1974, als die US-Streitkräfte nicht mehr direkt in den Kampf verwickelt waren und die südvietnamesischen Kommandeure ununterbrochen über den Mangel an amerikanischer Militärhilfe jammerten, benutzten Saigons Streitkräfte immer noch 65 Tonnen Munition für jede vom Feind abgefeuerte Tonne. Diese Zahlen enthalten keine Luftmunition, was die Verhältnisse noch grotesker einseitig machen würde. Im Laufe des Krieges warfen US-Flugzeuge etwa doppelt so viele Tonnen Bomben auf Nordvietnam, Südvietnam, Laos und Kambodscha ab wie alle Alliierten im Zweiten Weltkrieg zusammen auf Deutschland und Japan. Angesichts dieser Zahlen ist die Behauptung, dass Amerikas Krieg in Vietnam unter unangemessenen Einschränkungen geführt wurde, alles andere als überzeugend. Wenn US-Truppen nicht gewinnen - oder unseren Verbündeten in eine Position bringen konnten, um zu gewinnen - nachdem sie sieben Jahre lang mit einer fast unvorstellbaren Überlegenheit an Feuerkraft, Technologie und Mobilität gekämpft hatten, ist die viel logischere Schlussfolgerung, dass die US-Militärdoktrin und Washingtons Konzept der militärischen Stärke einfach nicht auf diesen Konflikt zutrafen. Und was ist mit der Doktrin, die eine spätere Generation von US-Soldaten mit nach Afghanistan und in den Irak nahm? "Vollspektrum-Dominanz" lautete die Devise in einem Dokument aus dem Jahr 2000, "Joint Vision 2020" (aktualisiert von einer Version aus dem Jahr 1996), das die Autoren als "konzeptionelle Vorlage" für die Entwicklung des US-Militärs in den kommenden zwei Jahrzehnten bezeichneten. Seine Sprache war noch überheblicher, als dieser Slogan vermuten lässt: "eine Kraft, die über das gesamte Spektrum militärischer Operationen dominiert - überzeugend im Frieden, entscheidend im Krieg, überragend in jeder Form von Konflikt.... bereit, über das gesamte Spektrum militärischer Operationen in jedem Teil der Welt zu siegen ... mit der Fähigkeit, jeden Gegner zu besiegen und jede Situation im gesamten Spektrum der militärischen Operationen zu beherrschen." Jeden Gegner besiegen? Jede Situation beherrschen? Neun Zehntel des Weges bis zum Jahr 2020 haben US-Soldaten mit all ihrer Feuerkraft und Technologie auf den Schlachtfeldern, auf denen sie eingesetzt wurden, keine annähernde Dominanz erreicht. Sie haben keine schlecht bewaffneten Kämpfer dominiert. Oder Aufständische, die Low-Tech-Sprengkörper einsetzen. Oder lokale Polizisten und Beamte, von denen wir möchten, dass sie die Bürger nicht mehr einschüchtern und die öffentliche Unterstützung untergraben, die wir für die Aufstandsbekämpfung für entscheidend halten. Die Erfahrung der letzten fast 17 Jahre lassen "Vollspektrum-Dominanz " wie eine wahnhafte Fantasie erscheinen. Als die groß angelegte US-Intervention in Vietnam begann, lag der große Triumph des Zweiten Weltkriegs erst 20 Jahre zurück. Dieser Krieg war die prägende Erfahrung für die Generation hochrangiger Offiziere, die das amerikanische Militär nach Vietnam führten, also war ihre Arroganz vielleicht verständlich. Die Erfinder der Vollspektrum-Dominanz und die von ihnen beeinflussten Kommandeure waren fast genau gleich viele Jahre lang in Vietnam, was ihre Illusion der Allmacht schwerer zu verstehen macht. Am anderen Ende ihrer jeweiligen Kriege bestanden die Mitglieder beider Gruppen darauf (und bestehen weiterhin darauf), dass der Fehler nicht in ihrer Strategie oder in der Art und Weise, wie sie diese verfolgten, lag. Stattdessen sei ihnen der Erfolg verwehrt worden, weil die Politiker sie zu sehr eingeschränkt oder zu früh gestoppt hätten. Es gibt keine Methode, kontrafaktische Aussagen dieser Art zu prüfen oder zu widerlegen, aber ausgehend von der Zeitdauer, die ihnen zur Verfügung stand, um jene Kriege zu gewinnen - doppelt (in Vietnam) oder dreimal (im Irak) oder fast viermal so viele Jahre (in Afghanistan) wie es brauchte, um den Sieg im Zweiten Weltkrieg zu erreichen - klingt diese Behauptung wie auch das Argument, mit einer auf den Rücken gebundenen Hand gekämpft zu haben, sehr hohl. Zeit, über Sun Tzu nachzudenken: Kenne deinen Freund Wenn die Suchfunktion meines Computers richtig funktioniert, tauchen die Worte "Alliierte", "Verbündete", "Gastgeberregierung" und "lokale Kräfte" nirgends im Papier "Gemeinsame Vision 2020" auf. Das ist ein bezeichnendes Versäumnis. In Vietnam und in unseren neueren Kriegen sollten die Schwächen der lokalen Partner Washingtons - die zu erkennen die US-Beamten so erstaunlich widerstrebend waren - als wesentlicher Grund gesehen werden, warum diese Kriege so erfolglos waren, trotz des überwältigenden Vorteils an materiellen Ressourcen, den die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten hatten. Es gibt hier eine Implikation für die amerikanische Einstellung zur Geheimdienstinformation (sowohl im engen als auch im weiten Sinne des Wortes). Während wir überdenken, was militärische Macht bedeutet, sollten wir vielleicht auch überdenken, was Geheimdienstarbeit bedeutet. Insbesondere wäre es nützlich, die klassische Prämisse - vor mehr als 2.500 Jahren vom chinesischen Weisen Sun Tzu erklärt - zu überdenken, dass das erste Ziel der Geheimdienstarbeit darin besteht, "deinen Feind zu kennen". In den Kriegen des letzten halben Jahrhunderts wäre es sicherlich hilfreich gewesen, wenn die amerikanischen Kommandeure ihre Gegner besser gekannt hätten. In Vietnam und danach war das bei weitem schädlichste Versagen der Geheimdienste, dass wir unsere Feinde nicht gut genug kannten, unsere Freunde aber nicht kannten. In diesen Kriegen haben die Amerikaner die Fähigkeiten ihrer lokalen Alliierten ständig überschätzt, während sie, ob absichtlich oder nicht, für die gravierenden Schwächen dieser Kräfte blind blieben. In Vietnam schufen amerikanische Waffen, Dollars und Beratung eine südvietnamesische Armee, die auf dem Papier ihr Land leicht hätte verteidigen können, wie sich die Amerikaner selbst einredeten. Aber Geld und Material der Vereinigten Staaten von Amerika machten die Kommandanten dieses Verbündeten weder effektiv noch kompetent, noch kompensierten sie die unzulängliche Führung, die am Ende der entscheidende Grund für die Niederlage Südvietnams durch einen viel ärmeren, aber geschickteren, disziplinierteren und einfallsreicheren Gegner war. Ein starkes Argument ist, dass die tiefgreifendste Schwäche des mit den Amerikanern verbündeten Regimes in Saigon die allgegenwärtige Korruption war. Es war nicht nur, dass die Korruption die südvietnamesische Bevölkerung verärgert und befremdet hat, einschließlich der eigenen Soldaten des Regimes. Das war schon schädlich genug, aber der größere Schaden war, dass die Korruption die Fähigkeit sowohl der Regierung als auch der Armee, ihre Arbeit zu tun, tödlich untergraben hat. Ein Memorandum einer Studiengruppe in der US-Mission in Saigon aus dem Jahr 1966 machte diesen Punkt deutlich: "Es besteht ein tödlicher Zusammenhang zwischen Korruption auf hoher Ebene in einem Verwaltungssystem und der Ausbreitung von Inkompetenz im gesamten System, da Höhergestellte korrupte Untergebene ermutigen und fördern und sie vor den Folgen schlechter Pflichterfüllung oder direkten Ungehorsams schützen. Ein solches System demoralisiert und 'säubert' die Fähigen und Engagierten hinaus, die das Spiel nicht mitspielen." Ein Autor dieses Papiers und der Hauptverfasser des Abschnitts über Korruption war Frank Scotton, einer der dienstältesten und kenntnisreichsten US-Beamten in Vietnam. In seinen Memoiren Uphill Battle zitierte Scotton einen vietnamesischen General, der zu ihm sagte, "er könne viele korrupte Offiziere benennen, aber keinen einzigen, der sowohl korrupt als auch ein effektiver Befehlshaber war". Dieser General wurde schließlich wegen seiner Kritik am Regime gefeuert und ins Exil geschickt. Die Studiengruppe setzte eine "deutliche Reduzierung der Korruption" an die erste Stelle ihrer Empfehlungen für notwendige Reformen in Südvietnam. Aber in meiner Zeit dort, fast sechs Jahre nachdem dieses Memorandum geschrieben wurde, entsprach das südvietnamesische System immer noch perfekt Scottons Beschreibung. Genau wie er Jahre zuvor bemerkt hatte, waren die ehrlichsten und fähigsten Offiziere, die ich traf, auch die frustriertesten und demoralisiertesten. Als ich in der letzten Evakuierung aus einem besiegten Südvietnam fast drei Jahre später aufbrach, war ich überzeugt, dass die Korruption der Hauptgrund dafür war, dass die Regierung von Saigon den Krieg verloren hatte. Nichts, was ich seitdem gelernt habe, hat meine Meinung dazu geändert. Die Rückkehr der Geistersoldaten Ich habe nicht das gleiche Wissen aus erster Hand über den Irak oder Afghanistan. Aber selbst aus der Ferne ist es schwer, nicht zu hören, wie sich die Geschichte reimt, wenn nicht sogar wiederholt. Gelegentlich kommen Nachrichten von jenen Kriegen mit einem Schock des absoluten Wiedererkennens, etwa wie aufgedeckt wurde - nachdem die Offensive des islamischen Staates im Irak im Herbst 2014 explodierte und Stadt nach Stadt in die Hände von relativ kleinen Gruppen von Kämpfern fiel - dass die wahre Stärke der amerikanisch ausgebildeten irakischen Armee weit unter ihrer Stärke auf dem Papier lag. Das lag daran, dass bis zu 50.000 der Soldaten in den Dienstplänen dieser Armee - das entspricht vier vollen Divisionen - "Geistersoldaten" waren, Männer, die nicht wirklich existierten oder desertiert waren, aber immer noch bezahlt wurden, wobei ihre Kommandeure ihre Besoldung einsteckten. Die Stadt Mosul zum Beispiel wurde angeblich von 25.000 Regierungstruppen verteidigt, als die Kämpfer des Islamischen Staats angriffen. Die tatsächliche Zahl war weniger als halb so hoch - in einigen Einheiten sogar noch kleiner. Dieses, das sollte beachtet werden, in einer Streitmacht, die in der Dekade nach der Invasion 2003 um die $25 Milliarden an US-Unterstützung erhalten hatte. Die gleiche Praxis - zusammen mit dem breiteren Muster der Korruption, das sie veranschaulicht - war in Afghanistan offensichtlich. In einer umkämpften Provinz bestätigten Beamte im Jahr 2016, dass fast die Hälfte der Soldaten und Polizisten auf den Gehaltslisten der Regierung nicht existierten oder nicht zum Dienst anwesend waren - obwohl die Verbesserung der Effektivität der afghanischen Sicherheitskräfte für die Amerikaner, die Ausbildung, Beratung und Mittel anboten, oberste Priorität haben sollte. Die Geschichte in Vietnam war in jeder Hinsicht identisch. In einer Armee, in der jeder Dollar Soldatenlohn sowie jede Waffe, jedes Fahrzeug, jede Kugel und jedes Paar Stiefel durch US-Hilfe finanziert wurden, hatten die Vietnamesen Namen für zwei Varianten der Gehaltsabrechnung: "Geistersoldaten", Männer, die getötet wurden, deren Tod aber nicht gemeldet wurde, damit ihre Kommandeure weiterhin ihre Gehälter einsammeln und einstecken konnten; und "Blumensoldaten" (d.h. Ziersoldaten), die bei ihren Familien zu Hause blieben, während sie ihren Lohn an ihre Vorgesetzten zurückgaben. Das bedeutete, dass die wahre Kampfkraft Südvietnams deutlich geringer war, als offizielle Berichte vermuten ließen. Routinemäßig hatten Bataillone, die nominal 300 Männer hatten, nur die Hälfte oder ein Drittel dieser Zahl zur Hand - genau wie im Falle jener irakischen Einheiten, die mit "Geistersoldaten" aufgefüllt waren, die in Mosul besiegt wurden. Die breiteren Parallelen zwischen der Armee und der Regierung, die wir in Vietnam unterstützt haben, und denjenigen, die wir in unseren Kriegen des einundzwanzigsten Jahrhunderts unterstützt haben, sind ebenfalls klar. In allen von ihnen waren Korruption und schlechte Regierungsführung im Allgemeinen weit verbreitet und erwiesen sich als lähmende Hindernisse für das Erreichen der US-Ziele. Und in allen von ihnen waren die Amerikaner fast völlig ineffektiv, wenn es um diese beiden Probleme ging. Wie der Journalist Douglas Wissing in seinem Buch "Funding the Enemy", einem umfangreich recherchierten Bericht über weitreichende Korruption in Afghanistan schrieb, hat die US-Regierung die Korruption größtenteils "entweder ignoriert oder ermöglicht". Diese Schlussfolgerung wird, wenn auch diplomatischer formuliert, in zahlreichen Berichten des Sondergeneralinspekteurs für den Wiederaufbau Afghanistans bestätigt. Nachdem diese eine von vielen Möglichkeiten beschrieben hatten, wie die Taliban amerikanische Gelder nutzen konnten, stellte Wissing fest, dass das ganze Geld, das sie in die Hände bekamen, für Waffen, Motorräder und Mobiltelefone ausgegeben wurde; ihre religiösen Skrupel hinderten sie daran, etwas davon für sich zu behalten. Beißend, aber treffend, fügte Wissing hinzu: "Zumindest die Taliban haben das Geld der US-Steuerzahler ehrlich genutzt." Neue Stücke, gleiches Drehbuch Die Welt von 2018 unterscheidet sich erheblich von der Welt von vor einem halben Jahrhundert. Vietnam, Afghanistan und Irak sind sehr unterschiedliche Länder, und die Kriege in jedem Land spiegeln unterschiedliche Ursprünge und Umstände wider. Das US-Militär hat heute fast keine Ähnlichkeit mit der amerikanischen Truppe, die in Vietnam gekämpft hat. Vergleiche sind also kaum einfach. Dennoch ähneln sich die verzweifelten Erzählungen dieser Kriege auffallend: große US-Streitkräfte mit grenzenloser Feuerkraft werden geschickt, um einen weitaus schlechter bewaffneten Feind zu besiegen und Jahre damit zu verbringen, dies zu versuchen; unterdessen verteilen amerikanische Entwicklungshelfer beträchtliche Geldbeträge und Ratschläge, um eine gute Regierung und ein wohlhabendes Land zu schaffen, oder zumindest gut genug und wohlhabend genug, damit die meisten Bürger die Seite des Krieges wählen, die sie unserer Auffassung nach unterstützen sollen. Am Ende jedoch wird das Ziel der Amerikaner - ein stabiles lokales Regime, das in der Lage ist, sich effektiv zu verteidigen, das legitim in den Augen seiner Bürger und freundlich gegenüber den Interessen der USA ist - nicht erreicht. Schließlich, nachdem wir aufhören zu versuchen, die Mission selbst zu erfüllen, gehen wir davon aus, dass wir einer Marionettentruppe helfen können, die gleichen Ziele zu erreichen, indem wir ihnen beibringen, wie man im Wesentlichen auf die gleiche Weise kämpft wie wir, außer mit noch schlankeren Mitteln (viel weniger Hubschraubern, um ihre Verwundeten herauszuholen, zum Beispiel, an die sich ihre Soldaten gewöhnt haben, während die reichen Amerikaner noch da waren). Kein Wunder, dass diese Politik auch nicht so gut funktioniert. Es ist schwer zu verstehen, warum diese Szenarien nicht schneller und weithin als illusorisch angesehen wurden, besonders beim zweiten oder dritten Mal. Teilweise war es zweifellos ein Fall, dass man zu langsam in das siedende Wasser abgesenkt wurde, um zu erkennen, was passierte. Und das Denken Washingtons und des Pentagons reflektierte sicher auch die Zuckerbeschichtung, die die Amerikaner über schmerzliche Erinnerungen zu sprühen neigen - die Pentagon-Website, die des Vietnamkriegs gedenkt, ist ein Paradebeispiel - nämlich um exakte Erinnerungen daran zu verhindern. Dennoch würden Sie denken, dass nach Vietnam Militärprofis und der Rest von uns nicht so lange weitergemacht hätten, wie wir es in späteren Konflikten taten, ohne zu erkennen, dass Amerikas Vorstellung von Krieg in diesen letzten Jahrzehnten einer erneuten Überprüfung bedarf, ebenso wie die Geschichten, die US-Kommandeure sich selbst, ihren Vorgesetzten und dem Rest von uns über unsere Leistungen und die Fähigkeiten unserer Alliierten erzählen. Wie fast immer ist es einfacher - viel einfacher -, das Problem zu beschreiben, als es zu lösen. Dieses wird einen großen und tiefgreifenden Wandel in tief verwurzelten Strukturen und Überzeugungen sowie in der persönlichen und institutionellen Wahrnehmung von Eigeninteresse erfordern. (Können wir wirklich aufhören, uns einzureden, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das beste Militär der Welt haben?) Wir haben bereits einen monumentalen Preis für unser falsches Verständnis des Krieges und der realen Welt bezahlt. Wenn diese Lektionen nicht gelernt werden, selbst zu diesem späten Zeitpunkt, wird dieser Preis tragischerweise nur noch weiter ansteigen.