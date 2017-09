Wer hat ‚um Krieg gebettelt’? Joe Scarry Die US-Botschafterin bei der UNO Nikki Haley sagt, dass Nordkoreas Tests zunehmend ausgefeilter Atomwaffen und Raketen als „Betteln um Krieg“ zu betrachten sind. DAS ist es also, was Testen zunehmend ausgefeilter Atomwaffen und Raketen ist! Danke für die Klarstellung, Frau Botschafterin Haley. Ist das, was die Vereinigten Staaten von Amerika und die anderen Staaten mit Atomwaffen in den vergangenen 70 Jahren getan haben? Vielleicht haben wir jetzt eine leise Ahnung, wie wir vom Rest der Welt gesehen wurden, als wir Waffe um Waffe um Waffe geschwungen haben ...? Dieses Video >>> LINK führt zu einer drei Minuten lange Version aller nuklearen Expolsionen seit 1945. Ich lade Sie ein, sich die originale 14 Minuten dauernde Version >>> LINK über die unerbittliche Abfolge von Tausenden von nuklearen Explosionen anzusehen, die von den Vereinigten Staaten von Amerika und den anderen Atommächten ausgelöst worden sind, wenn Sie die Nerven dafür haben. „Ich denke, dass Nordkorea im Grunde jedem in der internationalen Gemeinschaft einen Schlag ins Gesicht versetzt hat, der es gebeten hat, damit aufzuhören,“ sagte Haley. Ja, schon gut ... Was ist denn dann das Gegenteil dieser Art „um Krieg zu betteln”? Vielleicht dem Atomwaffenverbot der UNO beizutreten? Vielleicht ist es das, was Länder tun, die „Frieden haben wollen“?