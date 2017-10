Das ist die Politik der Europäischen Union, die von irgendwelchen Interessengruppen gelenkt wird. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

USA spielen wieder Todesfälle durch Luftangriffe im Irak und in Syrien herunter Über 90% der Vorfälle als "unglaubwürdig" bestritten Jason Ditz Während ein weiterer Monat zu Ende geht, ist ein weiterer amtlicher Pentagonreport über getötete Zivilisten im Irak und in Syrien freigegeben worden, und untertreibt wie üblich drastisch die zutreffende Todesrate einer zunehmend aggressiven Luftkampagne in dicht bevölkerten Städten. Die meisten Todesfälle gab es in Raqqa, und Berichte vor Ort dokumentierten, dass Mitte August ungefähr 100 Zivilisten in nur 48 Stunden getötet wurden. Dies war das Ergebnis einer Bombardierung von Wohngebieten in Raqqa, etwas, das realistischerweise den gesamten Monats hindurch stattfand. 100 Zivilisten binnen 48 Stunden getötet, und Airwars dokumentierte darüber hinaus Hunderte von Zwischenfällen. Das Pentagon spielte das Ganze jedoch auf eine absurd niedrige Zahl von nur 50 Zivilisten herunter, die im gesamten Monat getötet wurden, ungeachtet der Dokumentation, gemäß der es mehrere einzelne Tage gab, an denen die US-Aktion jeweils einen höheren Tribut forderte. Es ist immer noch nicht klar, woher das Pentagon die Nerven hat, offen über seine Todesquoten zu lügen, aber wir kennen die Methode. Das Pentagon sagte, daß sie von 185 Berichten über Vorfälle wußten, die Zivilopfer verursacht haben. Die 50 Toten kamen von den 14, die sie für glaubwürdig hielten, während die anderen 171 Vorfälle und die Hunderte von Todesfällen, die mit ihnen verbunden waren, als "unglaubwürdig" bezeichnet und verworfen wurden. Wie immer, scheint die Charakterisierung als "nicht glaubwürdig" völlig willkürlich zu sein, seitdem das Pentagon zugegeben hat, dass es keine formale Bemühung macht, bodycounts zu bestätigen, schon deshalb, weil es glaubt, dass solche Zahlen keinen militärischen Nutzen haben. Es hat sich jedoch als äußerst praktischer Nebeneffekt herausgestellt beim Belügen der amerikanischen Öffentlichkeit über die Menschen, die man getötet hat, und das Fehlen jeglicher nomineller Aufzeichnungen gibt ihnen zumindest eine gewisse Möglichkeit, Zahlen zu bestreiten.