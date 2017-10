Nordkorea: UNO-Sanktionen verursachen gewaltigen Schaden für die Zivilbevölkerung Sagen, dass Sanktionen das Nuklearprogramm nicht beeinträchtigen Jason Ditz Nordkorea gab am Freitag durch seine staatliche Medienstelle eine Erklärung heraus, in der es den Sprecher des Komitees für die Untersuchung des durch die Sanktionen verursachten Schadens zitierte, der davor warnte, dass die von der UNO verhängten Sanktionen der zivilen Wirtschaft "kolossalen Schaden" zufügen. Nachdem bereits vor vielen Jahren Sanktionen gegen nordkoreanische Militär- und Nuklearprogramme verhängt wurden, treffen diese neuen Sanktionen weitgehend jene Teile der Wirtschaft, die nicht völlig vom Rest der Welt abgeschnitten waren. Nordkoreanische Beamte sagen, dass das keine Auswirkung auf das Atomprogramm hat, was nicht überrascht. Die Erklärung fügte hinzu, dass die Sanktionen "willkürlich gegen das Existenzrecht der friedlichen Zivilbevölkerung" ihres Landes verstoßen, was bei UNO-Sanktionen tendenziell der Fall ist. Obwohl die Demokratische Volksrepublik Korea praktisch immer schon unter Sanktionen stand, ist es äußerst selten, dass die Regierung zugibt, dass das Auswirkungen hat, überhaupt wenn diese die Zivilbevölkerung betreffen. Historisch gesehen ist diese Art von Schadenszufügung allerdings kein erfolgversprechender Weg für die internationale Gemeinschaft, politische Veränderungen durchzusetzen, sondern macht die betroffene Bevölkerung noch stärker abhängig von der Regierung, gegen die sich die Sanktionen angeblich richten.