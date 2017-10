Das Vereinigte Königreich erstellt Schlachtplan für den Krieg gegen Nordkorea Beamte planen die Entsendung vieler Schiffe zur koreanischen Halbinsel Jason Ditz Falls die Vereinigten Staaten von Amerika Nordkorea angreifen, erwartet das Vereinigte Königreich, schnell in den Konflikt hineingezogen zu werden. Dies veranlasst britische Militärbeamte, Pläne zu entwerfen, wie sie auf den amerikanischen Angriff reagieren würden. Wir haben sehr viele Schiffe zu entsenden ", teilte einer der Planer der Presse mit, und der brandneue Flugzeugträger, die HMS Queen Elizabeth, der erst 2020 in Dienst gestellt werden soll, könnte sofort, ohne Flugerprobung, aktiviert werden, um in den Pazifik zu eilen, um am Krieg teilzunehmen. Dass diese Pläne entwickelt werden, unterstreicht, wie ernsthaft britische Beamte die Gefahr eines Kriegsausbruchs in Korea sehen. Da Präsident Trump regelmäßig damit droht, Nordkorea "vollständig zu zerstören", scheinen britische Beamte die Bedrohung als eine echte zu betrachten. Ob die britische Marine im Krieg gebraucht wird, ist weniger klar. Die USA haben bereits eine massive Marine, vor allem im Vergleich zu Nordkorea, und ein solcher Krieg würde sich wahrscheinlich fast sofort auf einen massiven gegenseitigen Artillerie- und Raketenbeschuss einschließlich potenzieller nuklearer Austausche beschränken.