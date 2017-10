Israel greift syrische Luftabwehr an, nachdem Flugzeuge unter Beschuss geraten sind Netanyahu: Angriffe auf unsere Flugzeuge sind 'nicht akzeptabel'. Jason Ditz Es ist für israelische Kampfflugzeuge ziemlich üblich, Ziele innerhalb Syriens anzugreifen, und es ist sehr selten, dass Syrien etwas dagegen unternimmt. Das scheint den israelischen Verantwortlichen das Gefühl zu geben, dass sie berechtigt sind, Syrien anzugreifen, wann immer ihnen danach ist. Dies führte zu einer wütenden Reaktion über Nacht, als israelische Kampfflugzeuge Syrien überfielen und unter Beschuss seitens der syrischen Luftabwehr kamen. Israel reagierte mit einer neuen Runde von Angriffen gegen syrische Luftabwehrbatterien östlich der Hauptstadt Damaskus und präsentierte diese als "Vergeltung" gegen Syrien, das es wagte, auf die Kampfflugzeuge zu schießen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu betonte, dass solche Angriffe "nicht hinnehmbar" seien und dass Israel Syrien weiterhin angreifen werde, wann immer es dies für angemessen hält. Während des gesamten Krieges in Syrien griff Israel regelmäßig syrische militärische Ziele an, insbesondere im Süden des Landes. Obwohl Israel sagt, dass es im Krieg in Syrien "neutral" ist, haben hochrangige Regierungsvertreter regelmäßig gesagt, dass sie einen Sieg von ISIS in Syrien der Assad-Regierung bevorzugen würden. Israelische Regierungsvertreter sagen, dass sie glauben, Syrien weiterhin ungestraft oder zumindest ohne Verärgerung des russischen Militärs angreifen zu können, solange die Angriffe das Überleben der Assad-Regierung nicht direkt gefährden. Russland hat jedoch Israel gelegentlich gewarnt, insbesondere was die Operationen rund um russische Stützpunkte an der syrischen Küste betrifft. Von den Opfern der Angriffe ist bisher nichts bekannt. Die israelischen Streitkräfte sagen, dass ihre Flugzeuge nicht getroffen wurden, und die zerstörte Flugabwehrbatterie wurde als S-200 identifiziert, ein veraltetes Design aus der Sowjetzeit.