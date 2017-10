Israelische Panzer greifen syrischen Armee-Posten wegen fehlgegangener Mörsergranate an Israelisches Militär behauptet, dass Mörserfeuer eine 'Verletzung der Souveränität' darstellt Jason Ditz Zwei Tage, nachdem israelische Kampfflugzeuge Angriffe gegen syrische Luftverteidigungsanlagen durchgeführt hatten, haben israelische Panzer einen syrischen Militärposten im Süden des Landes angegriffen und zerstört, wobei sie auf eine irrgeleitete Mörsergranate verwiesen, die in den von Israel besetzten Golanhöhen gelandet sei. Es ist nicht klar, wer den Mörser abgefeuert hat, und getroffen wurde nichts. Die israelische Armee argumentierte jedoch, dass es eine "Verletzung" der israelischen Souveränität in den besetzten Gebieten sei, und dass sie der syrischen Regierung die Schuld daran gibt, egal wer die Granate abgefeuert hat. Israel hat eine Politik der alleinigen Verantwortlichkeit einer Fraktion favorisiert, egal wer Granaten oder Raketen abfeuert, da ihnen das erlaubt, solche Vorfälle als Vorwand zu benutzen, um größere Angriffe auf ausländisches Territorium durchzuführen, nominell als "Vergeltung". Es gibt noch keinen Bericht über die Opfer der Zerstörung des syrischen Postens, während Israel sagt, dass es im israelischen Hoheitsgebiet infolge des Vorfalls keine Opfer und keine Sachschäden gab.