Das ist die Politik der Europäischen Union, die von irgendwelchen Interessengruppen gelenkt wird. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Todesfälle in Niger markieren wachsendes US-Engagement in Afrika Über 1.300 US-Sondereinheiten auf dem gesamten Kontinent im Einsatz Jason Ditz Die Todesfälle von vier Soldaten von US-Sondereinheiten in Niger zu Beginn dieses Monats waren laut Beamten des Pentagons das Resultat von "Routine"-Patrouillen, die die Soldaten mindestens 30mal in den letzten sechs Monaten durchgeführt hatten. Obwohl bekannt war, dass die Vereinigten Staaten von Amerika "Ausbildner" in Niger hatten, waren die Opfer das erste öffentliche Eingeständnis, dass es überhaupt Patrouillen gab. Aber Niger ist alles andere als einzigartig, und in der Tat gibt es immer mehr Spezialeinheiten in ganz Afrika. Nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2012 nur 450 Mann in Sondereinheiten in Afrika stationiert hatten, haben sie inzwischen mehr als 1.300 Soldaten stationiert und somit ihre Zahl innerhalb von fünf Jahren verdreifacht. Wo all diese Truppen stationiert sind, ist nicht allgemein bekannt, aber die Verantwortlichen sagen, dass die Standorte Tschad, Kongo, Äthiopien, Somalia, Uganda, Sudan, Ruanda und Kenia umfassen. Seit der Gründung von AFRICOM ist die Zahl der US-Einsätze in Afrika angestiegen, und obwohl es offiziell nur eine einzige Militärbasis in Dschibuti gibt, hat AFRICOM klar gemacht, dass es ihr Bestreben ist, eine kontinentübergreifende Struktur wie andere regionale Kommandos zu haben, und die Sondereinheiten scheinen der Schlüssel dazu zu sein.