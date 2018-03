Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Gesetzentwurf des Senats würde Ende des US-Krieges im Jemen erzwingen Warnt, dass der Kongress niemals einen Krieg gegen die schiitischen Houthis genehmigt hat Jason Ditz Formal am Mittwoch angekündigt, versucht eine neue überparteiliche Gesetzesvorlage im Senat ein Ende der US-Beteiligung an der saudi-arabischen Invasion im Jemen zu erzwingen, weil der Krieg nie vom Kongress genehmigt wurde. Eingereicht von den Senatoren Bernie Sanders (Demokraten,Vermont) und Mike Lee (Republikaner, Utah), stützt sich die Gesetzesvorlage auf den War Powers Act von 1973, der dem Gesetzgeber die Möglichkeit gibt, ein Ende eines unbefugten US-Militärkonflikts zu erzwingen. Dieses ist das erste Mal, dass der Senat jemals versucht hat, das zu tun. Es gibt natürlich mehrere unautorisierte Kriege, aber die letzten US-Präsidenten haben argumentiert, dass das Gesetz aus dem Jahr 2001 über die Genehmigung für den Einsatz militärischer Streitkräfte (AUMF) vage dahingehend interpretiert werden könnte, um sie abzudecken. Das ist im Jemen aber eindeutig nicht der Fall. Pentagon-Sprecherin Dana White war die letzte, die am Donnerstag den Jemenkrieg rechtfertigte. Sie argumentierte, dass Saudi-Arabien "von vom Iran unterstützten Houthis aus dem Jemen angegriffen wurde". Die Houthi-Schläge gegen Saudi-Arabien erfolgten natürlich tief im Krieg, lange nach Beginn der US-Beteiligung. Andere Regierungsvertreter der Vereinigten Staaten von Amerika haben angedeutet, dass der legale Vorwand für den Krieg darin besteht, dass die USA Saudi-Arabien alle Kampfflugzeuge verkauft und versprochen haben, diese Flugzeuge zu "warten", was an und für sich auch bedeutete, die Flugzeuge während der Kampfeinsätze in der Luft zu betanken. White bestand darauf, dass sie zuversichtlich ist, dass es eine Art Autorisierung für den Krieg gibt, sagte aber auch, dass sie nicht speziell auf die Gesetzgebung selbst eingehen wolle.